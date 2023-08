Ziliotto defendió la inversión nacional en La Pampa y advirtió que “está en juego el futuro de un país federal”

Compartir esta noticia:

El gobernador pampeano recibió hoy al presidente Alberto Fernández en la capital pampeana, donde juntos inauguraron el nuevo edificio de aulas y auditorio del Centro Universitario de la UNLPam.









Sergio Ziliotto destacó lo hecho en materia de obras en la provincia en los cuatro años de su gobierno y del gobierno de Alberto Fernández, y aseguró que en octubre «no solo está en juego el futuro de La Pampa, sino también el de un país federal».

De esta manera, el gobernador llamó a a las y los pampeanos a «pensar» el voto, tras lo que fue el resultado de las elecciones PASO, donde el candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei, fue el presidenciable más votado. La Pampa es una de las provincias peronistas donde el candidato ministro de Unión por la Patria, Sergio Massa, apunta a revertir el resultado en los comicios de octubre.

En su discurso, desde el predio de la UNLPam, Ziliotto puso en valor la inversión en obras del gobierno nacional, tras cuatro años de gobierno de Juntos por el Cambio en los que La Pampa fue discriminada de la obra pública nacional.

«Quiero compartir lo qué hicimos en La Pampa en casi 4 años de gestión acompañados por un gobierno federal, que miró la obra pública en virtud de la necesidad del territorio más allá de la provincia cerca o lejos de Buenos Aries, o de si la provincia la gobernaba un dirigente del mismo signo político o de la oposición. Eso es el federalismo. Hoy el Gobierno Nacional, que asumió el 10 de diciembre de 2019, nos dio 129 obras terminadas, en ejecución, licitadas, que suman hoy una inversión en La Pampa al mes de julio pasado de 200 mil 363 millones de pesos. Una inversión inédita de un gobierno nacional en La Pampa», indicó.

«Abrir las puertas de un nuevo edificio universitario, en tiempos de una desvalorización de la trascendencia estratégica de la universidad pública, es un enorme orgullo», aseguró el gobernador, respecto del edificio recientemente inaugurado en la UNLPam.

Acueducto a General Pico

Ziliotto hizo mención a la firma el contrato con la empresa que tiene a cargo la construcción de la segunda etapa del Acueducto del Río Colorado, desde Santa Rosa hacia General Pico. «Ya se firmó el contrato, ya está en ejecución la obra del Acueducto del Río Colorado en su etapa norte desde Santa Rosa a General Pico, pasando por Winifreda, Castex, Monte Nievas y Metileo. Una obra de 50 mil millones de pesos», afirmó. Agradeció la gestión del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis porque «nos nos hizo realidad en enorme sueño».

Mencionó que se trata de «una obra que debimos esperar mucho tiempo. Esa obra integró el presupuesto nacional de 2017, cuando era diputado nacional, 1.980 millones de pesos era el presupuesto; ¿qué pasó con la obra?, ¿está el acueducto funcionando?, No. Hubo un presidente de turno que vaya a saber a dónde mandó el presupuesto de la obra, ¿quizás al Paseo del Bajo?».

Agregó que «esta obra tiene una enorme significación. Tiene un valor estratégico de suma importancia porque lleva agua potable, lleva vida, que viene del Río Colorado, de nuestro patrimonio hídrico. Ahí es donde se justifica la lucha por nuestros recursos naturales, la lucha por nuestros ríos».

Está en juego el futuro de La Pampa y el país

Ziliotto habló de las elecciones PASO en las que el candidato presidencial de la Libertad Avanza, Javier Milei, resultó ganador en La Pampa y en otras 16 provincias argentinas, y pidió a las y los pampeanos que «piensen el voto» de cara a octubre.

«Hoy la Argentina está en un punto de inflexión. De ese punto de inflexión dependerá el rumbo que tome la República Argentina. Depende de nosotros y aquí en La Pampa tenemos realidades que mostrar, no mostramos ni miedo ni chicanas, mostramos la realidad. Tengo la enorme responsabilidad de gobernar La Pampa por 4 años más. El pueblo de La Pampa me dio la responsabilidad para de ratificar un modelo de provincia; y tengan en claro que ese modelo de provincia no va a ser realidad en su totalidad, sino es a través de un gobierno federal. Un gobierno que mira la integración como uno de los principales ejes; que haya igualdad de oportunidades en todo el rincón del territorio. Por eso solo inducimos a que piensen el voto, a que sepa cada pampeano y pampeana que no solo está en juego el futuro de La Pampa, está en juego el futuro de Argentina y principalmente el de un país federal», afirmó. «Por eso, tenemos en nuestras manos el futuro, sepamos elegir y, como siempre decimos, sepa el pueblo votar», concluyó.

La defensa de los recursos hídricos

Ziliotto volvió a agradecer al Presidente por el laudo que frenó la represa Portezuelo del Viento, que Mendoza intentó hacer sin un estudio de impacto ambiental de toda la cuenca. «Muchas gracias Presidente por ayudarnos a defener el Río Colorado, con su laudo puso raciocinio, imparcialidad y, principalmente, justicia por un litigio con una provincia Argentina. Hoy podemos mostrar orgullósamente el polo productivo de Casa de Piedra. El uso eficiente que hacemos del agua. Es una muestra de lo que demanda el mundo. Hoy hay misiones de provincias que hace tiempo mal usan el recurso hídrico para ver cómo en otros países le enseñan cómo ser eficientes, que vengan a La Pampa si queiren saber del uso efiiente del agua potable», dijo.

Brics

En el inicio del discurso, Ziliotto destacó el ingreso de Argentina al Brics, donde algunas de las potencias son los principales destinos de las exportaciones pampeanas. «Hoy es un día de mucha significación, es un momento trascendental en la Argentina. Quiero hacer un reconocimiento a la tarea del gobierno argentino porque el ingreso a los Brics es una realidad. No solo es un enorme paso a la integración mundial, sino que es un principio de un camino de una inserción en el mundo», explicó.

«Estamos entrando a un grupo económico que nos permite pertenecer con decisión a ese nuevo mapa económico y geopolítico de la economía mundial. Tenemos que valorar ese hecho, más aún en La Pampa porque nuestros principales socios comerciales, a los países que exportamos cada día más manufacturas y menos producción primaria, esos dos países (Brasil y China) integran el Brics. Miren sino vamos a estar agradecidos y respaldando la decisión que tomó el gobierno argentino y de un mundo que ve a la argentina como un actor importante de la economía mundial», aseguró.

«No es casualidad, lamentablemente, que por viejos cipayismos, haya dirigentes, gobernantes de esta Argentina que están en contra. No se puede estar en contra del desarrollo, de la integración», cerró.

