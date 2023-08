Advierten por estafas en alquileres en Santa Rosa

Compartir esta noticia:

Una vecina alertó a los usuarios de Facebook, de que están ofreciendo un vivienda para alquilar en el centro de Santa Rosa, pero sólo sería una estafa.

La mujer contó que una persona ofrece en Facebook una supuesta casa en la Avenida San Martín esquina Rivadavia a 80.000 pesos. Para ir a verla hay que depositarle antes 15.000 pesos.

La mujer le dijo a Plan B que primero le llamó la atención el precio y cuando consultó bien la dirección, ya se dio cuenta que era una estafa, ya que en ese lugar no hay casas, sino locales comerciales.

Destacó que siguió la conversación y en ese momento le pasaron con un supuesto abogado, el cual le decía que si estaba interesa que le depositará 15 mil pesos para señarsela y pagar los gastos administrativos. Ni siquiera le habían mostrado la casa, obviamente la mujer en ese momento terminó la conversación.

Finalmente la mujer mostró las conversaciones que tiene con la usuaria Mailen Tapia.

Plan B al revisar los datos de la usuaria, descubrió que otra persona llamada May Tapia, también la denuncia: «Hola a todos voy aclarar acá. El uso de mi identidad con el Facebook que sacaron mío con el nombre ..mailen tapia …no alquilo nada, no vendo fotos ni videos no hago encuentro sexuales .. lo siento si son estafados .. aclaro .. se que es confuso pero una vez aclarado.. y mucho de todo lo que estoy guardando por este delito».

