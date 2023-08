UTELPa: “los vouchers son una privatización encubierta de la educación”

Compartir esta noticia:

En el Colegio Manuel Belgrano de Santa Rosa tuvo lugar el Congreso Político Pedagógico Provincial 2023 de la UTELPa, denominado “La escuela que queremos” contó con una amplia participación quienes se manifestaron con mensajes claros de defensa de la escuela pública.









Conmemorando los 40 años de democracia y los 35 años de la Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa, formaron parte de la jornada la secretaria General, Rosana Gugliara, la subsecretaria de Educación, Marcel Feuerschvenger, autoridades de la Universidad Nacional de La Pampa, Mujeres Trabajadoras Sindicalistas de CGT Regional Centro Sur, representantes de SADOP, integrantes de CTERA y de sindicatos de provincias vecinas, Lilia López, secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de CTERA, Mora Paredes, secretaria de Finanzas de CTERA y UTRE Chaco, Marcelo Guagliardo, secretario General de ATEN, Silvia Almazán, secretaria Adjunta de SUTEBA y subsecretaria de Educación de CTERA, Sandra Ramal, de la Secretaría de Educación de SUTEBA, Héctor González, de la Secretaría de Educación de SUTEBA, referentes de sindicatos de provincias vecinas, de las 17 Seccionales de UTELPa y un gran número de docentes.

La apertura estuvo a cargo de la secretaria General, Rosana Gugliara, quien brindó la bienvenida y agradeció la presencia en este espacio. “Nos encontramos para debatir, para pensar, repensarnos, intercambiar opiniones y construir juntas y juntos. Venimos transitando estos encuentros en las Regionales que propusimos en cada uno de los lugares de nuestra provincia porque era fundamental encontrarnos, en este contexto que vivimos el encuentro, la escucha y poner en palabras lo que nos pasa es muy importante”, expresó.

Rosana Gugliara se refirió a propuestas que hablan de vouchers educativos, “que no son nada más y nada menos que una privatización encubierta de la educación. Hay propuestas que hablan de la mercantilización del sistema educativo y acá, quienes estamos presentes, defendemos la escuela pública, el derecho social a la educación, lo dice la UTELPa, lo dice la CTERA, pero no solamente con palabras, con hechos y con trabajo, pensando que como trabajadores y trabajadoras de la educación, en las luchas de la docencia organizada desde hace tantos años por derechos laborales y salariales, conquistamos la paritaria nacional, nadie nos la regaló, una lucha histórica, la Marcha Blanca, la Carpa Blanca, esta es la historia de la docencia y allí ya planteábamos la educación como un derecho social”.

“La educación es un derecho del pueblo, por lo tanto necesitamos debatir estas cuestiones y defender lo que decimos”, prosiguió la secretaria, recordando que la paritaria nacional durante el Gobierno anterior se cerró, a diferencia de la provincial que se sostuvo abierta y avanzando en derechos laborales y salariales. “Garantizar el derecho social de la educación y el derecho de trabajadores y trabajadoras, a tener las mejores condiciones para enseñar y para aprender es una lucha organizada de la UTELPa a lo largo de estos 35 años y estos temas hoy están en debate en la sociedad. La defensa de la escuela pública no tiene que ser un slogan, es una tarea de militancia de todas y todos, todos los días, nuestro derecho al trabajo, discutiendo condiciones de trabajo, la infraestructura escolar, el financiamiento educativo, no son poca cosa”, añadió.

Desde la organización se entregó el libro Stella Maldonado “El legado de una maestra militante”, por lo que la dirigente gremial dijo: “Stella, que fuera secretaria General de CTERA, planteaba con absoluta claridad política al maestro a la maestra como militante social, comprometido con la escuela, con su trabajo y entendiendo que la escuela es para todas y todos. Siguiendo con el legado de Stella, estamos y nos seguimos encontrando para debatir, tenemos que hablar con cada uno de los compañeros y compañeras docentes, no nos da lo mismo cualquier modelo de país y cualquier proyecto político, no es lo mismo tener paritaria que no tenerla, no es lo mismo sentarnos a discutir con la patronal y avanzar a no hacerlo, no es lo mismo tener financiamiento educativo que no tenerlo, tener escuelas que no tenerlas, tener universidad pública que tener que pagar para poder estudiar, y esto es lo que tenemos que debatir, no nos da lo mismo porque pensamos que la escuela tiene que ser un lugar de transformación de la sociedad, con construcción colectiva permanente”.

A modo de cierre invitó a defender la escuela pública “porque somos trabajadores y trabajadoras de la educación de la escuela pública y es colectivamente, en unidad, donde vamos a seguir avanzando como país. Recordemos, no nos da lo mismo cualquier modelo político en este país”.

Intervenciones

Además de los diversos stands hubo diversas intervenciones artísticas, entre ellas una presentación de Malena Gómez Quarleri (cantante y alumna del Instituto General José de San Martín, de Alta Italia) y de la narradora pampeana Marisel Seltzer. A modo de cierre hubo un recorrido cultural con temáticas pampeanas.

Agradecimiento

Desde la UTELPa se agradece al grupo de estudiantes del Colegio Marcelino Catrón, acompañados por las autoridades del establecimiento, por colaborar en la recepción de quienes participaron del Congreso

