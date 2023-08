Celebraciones al árbol en La Pampa

Compartir esta noticia:

(Por: Prof. Silvio J. Arias) En virtud de la cuarta entrega -desde la Dirección General de Recursos Naturales del gobierno provincial- de Aportes No Reintegrables Convocatoria 2022, por un monto de 40 millones de pesos distribuidos en 10 productores de La Pampa, para la realización de intervenciones en sus bosques basándose en los principios de sustentabilidad y producción, enmarcados en la Ley Nacional N°26.331 de Protección Ambiental de los Bosques Nativos; la próxima celebración al árbol este 29 de agosto, nos remite hacia una historia territoriana de festejos y sentidos al respecto, producto de un proceso de concientización institucional dirigido a preservar y revalorizar al árbol, como elemento vital de nuestro ecosistema regional.









“… y los tiernos árboles de la gran Capital, sintieron abrigadas sus raíces por tierra –pobre tal vez-, pero nueva y pura de La Pampa grande, que les dará cuantos elementos nutritivos halle entre sus moléculas, para que vivan, crezcan y se desarrollen vigorosos, y concluyan por prestarnos su abrigo, darnos sus frutos y sus flores, al mismo tiempo que florezcan las nuevas generaciones cultas, educadas, robustas, hermosas a las que los nobles maestros llevaron el domingo a la plaza a plantar árboles para enseñarles a cuidarlos y quererlos”

De esta manera, el diario “La Capital” del 18 de octubre de 1902, concluía su crónica referida a la primera “Fiesta del Árbol” celebrada en Santa Rosa de Toay, seis días antes. El programa del festejo incluyó los habituales discursos, diálogos, declamaciones, cantos y alegorías a cargo de la Escuela de Varones dirigida por Dn Agustín Solís y la Escuela de Niñas a cargo de la Srta Enriqueta Schmidt; a las que se sumaron piezas sinfónicas ejecutadas por la banda local y por supuesto la realización de la primera plantación en la plaza. Todo el festejo, estuvo presidido por el entonces Gobernador del Territorio Nacional de la Pampa Central Diego González, acompañado por un número grupo de vecinos y familiares de esos niños.

Hacia 1900, durante el mes de septiembre, las localidades de General Acha y Toay habían sido pioneras en los festejos al árbol, en nuestra actual Provincia de La Pampa. Las ventajas del progreso económico por el que atravesaba el territorio y el país, favorecían la necesidad de propiciar desde los ámbitos privados y gubernamentales, plantaciones que mejorasen el aspecto de las manzanas urbanas, casas y quintas particulares de la zona. Estos elementos catalogados de “higiene y ornato”, suponían una relevante importancia para los pobladores, reforzando el deber civilizador y culto a la naturaleza por entonces promocionado desde el Estado.

La leña para el consumo o la madera para la construcción, eran algunas de las vitales utilidades extraídas por los habitantes territorianos, específicamente de nuestros ancestrales bosques de caldén. Bosques que fueron tempranamente objeto de su preservación, cuando el Gobernador Juan Ayala –un visionario-, allá por 1888, decretó que “la extracción de leña con destino al consumo de los hogares y para uso de las pequeñas industrias de la Capital (por entonces General Acha)” sería concebida previa extensión de una licencia otorgada por los Jueces de Paz del Territorio, sin remuneración alguna. El mismo decreto especificaba que el corte para leña se haría sobre árboles secos, mientras los nuevos serían reservados para la construcción y cercados. La violación de ésta norma, implicaba el arresto y multa de los infractores “según cantidad y clase de árboles destruidos”.

LAS FECHAS:

El 24 de septiembre, fue la primera fecha oficial fijada por un gobierno territoriano para celebrar al árbol. El por entonces Gobernador Miguel Duval (1939) por Resolución N° 257 expresaba que: “la celebración de esta fecha se efectuará en un acto sencillo, pero emotivo, dónde autoridades, niños y pueblo reaviven el sentimiento del verdadero amor y respeto al árbol”. La fecha recordaba la Batalla de Tucumán, en la cual Manuel Belgrano había derrotado a las tropas realistas, el 24 de septiembre de 1812.

Duval dio especial importancia al fomento del arbolado durante su gestión gubernamental, llegando a resaltar que “plantar árboles significa trabajar para el porvenir”. Por ello, el 25 de abril de 1941, crearía las Comisiones de Fomento del Arbolado en diferentes localidades de la Pampa Central. Las mismas fueron integradas por intendentes municipales y presidentes de comisiones de fomento, directores de escuela, jueces de paz y encargados de dependencias policiales presentes en cada pueblo.

Transformada en provincia, La Pampa estableció otra fecha para la celebración, durante la gestión del primer Gobernador elegido por el voto popular, Dn Salvador Ananía. Un Decreto suyo del 25 de julio de 1955 (N°1210), fijaba el último sábado del mes de agosto de cada año, como “Día del Árbol” en la nueva provincia.

Dicha norma consideraba que “…en materia de acción forestal, el objetivo del Segundo Plan Quinquenal es lograr el autoabastecimiento de la madera que se requiera para las necesidades del país; que la explotación irregular y precipitada de los bosques ha disminuido considerablemente la riqueza forestal de nuestra provincia, favoreciendo la erosión eólica y disminuyendo las posibilidades del buen aprovechamiento del suelo, que es necesario crear una conciencia forestal”.

Actualmente cada 29 de agosto, desde 1901 se celebra en todo el país el “Día del Árbol”, a instancias de Estanislao Zeballos –político e intelectual de la generación del 80- , implementada desde el Consejo Nacional de Educación.

LAS ESCUELAS:

Las escuelas desarrollaron un papel “patriótico” en la tarea de concientizar a la juventud estudiante, sobre las virtudes de la plantación y preservación de los árboles. Una eficaz herramienta para la difusión de éste fin, fue la reconocida “Revista de la Asociación de Maestros 1er Centenario de Mayo”, quien aportara su valiosa mirada constructiva y necesaria sobre la temática del árbol.

Desde General Pico, el director de escuela Antonio Martello (1910), se cuestionaba desde esta revista: “¿por qué no se plantan árboles en La Pampa?”, respondiéndose al mismo tiempo: “… entiendo que las grandes extensiones de campo en poder de un solo propietario, sea causa de no atenderla; por lo tanto, se hace necesario la subdivisión de la propiedad. Por otro lado, el colono que es el que se encuentra en mejores condiciones para hacerlo, no pone manos a la obra porque siendo solo arrendatario poco se preocupa de introducir mejoras que más tarde ha de abandonar, sin recibir recompensa alguna”. De esta forma, el comprometido docente territoriano del norte, dejaba en evidencia otras circunstancias políticas y sociales de la época, vinculadas a la propiedad de la tierra y su acceso.

El mismo Martello creyó propicio –teniendo presente el Centenario de nuestra Independencia y la Fiesta del árbol-, que en todas las escuelas dependientes del Consejo Nacional de Educación, se plantase un árbol al que denominarían “Árbol del Centenario”, el cual grabaría “en la mente de los educandos el recuerdo imperecedero de la gran fecha que glorifica el pueblo argentino y del ilustre educador Domingo Faustino Sarmiento”. Martello aconsejaba que el árbol en cuestión fuese un pino, recuerdo del secular de San Lorenzo “testigo fiel de la primera acción de las armas argentinas al mando del gran militar José de San Martín”.

LOS CONCURSOS:

Los concursos literarios en homenaje al árbol, además de las tradicionales plantaciones, son la otra parte importante de estas celebraciones. Organizados por distintas entidades políticas, educativas y sociales, las producciones literarias en formato de narraciones y poesías, apuntaban a destacar la majestuosidad superior de la naturaleza, la condición protectora del árbol para el hombre en sus diversas utilidades; incluidos los sentimientos de éxtasis, resistencia, admiración y desafío ante la adversidad, que despertaban literariamente ante quienes contemplaban a los árboles.

El mismo Domingo Faustino Sarmiento (Presidente de la Nación entre 1868 y 1874), identificado como protector y defensor de las plantas, fue destacado durante estos primeros concursos literarios en La Pampa. Sarmiento había sido el iniciador de las “Quintas Escolares” en todo el país, asociando desde allí en adelante a los niños con los árboles, una dupla vital que instalaba el beneficio de las plantaciones y su protección para el desarrollo armonioso de nuestras comunidades de ayer y de hoy.

