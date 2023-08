​​Lezcano y las PASO: “no es un voto opositor, es un voto que te pone el dedo en el pecho. Reaccioná”

Compartir esta noticia:

Jorge Lezcano, referente de Identidad Peronista, analizó los resultados de las PASO y afirmó que la ciudadanía dio un mensaje con el voto a Milei y lo interpretó como un llamado de atención al justicialismo, ante demandas insatisfechas. En ese marco, sostuvo que las medidas anunciadas por Massa, permiten recuperar la iniciativa, de cara a los comicios del 22 de octubre.

En declaraciones radiales, Lezcano afirmó que “lo que yo entendí con el voto, es que al no estar recibiendo de parte de los que están gobernando las soluciones, al problema actual, no están diciendo que van a votar a esa persona, sino que te queremos votar a vos y te estamos dando un mensaje, que da vueltas sobre lo mismo: la falta de respuestas”.

“Y en esa falta de respuestas, hubo una encuesta que publicaron muchos medios de que el argentino no está en contra de la salud pública, de perder el hospital o la escuela pública, por más que votó abolir todo eso. Se está diciendo que haya una reacción, que vamos a perder. ¿Y cómo te quieren hacer reaccionar? Yo entendí eso (del voto a Milei). No lo veo como una amenaza o como un debate de miedo o amenaza, sino que fue un mensaje para quienes estamos en la política, que haya reacción”, agregó Lezcano a periodistas de FM Radio Noticias.

¿Cómo vas a votar un político que te está diciendo que va a destruir todo lo que hemos construido durante años? No puede ser. Si aceptamos la educación, la salud pública, ¿Cómo vamos votar en contra de eso?”, afirmó Lezcano. “Yo veo al votante que nos votó en contra con el dedo levantado hacia el peronismo o el frente que gobierna, porque nos comprometimos y no salió. Después podemos debatir todos los motivos, pero la única realidad es que aquel no puede llegar a fin de mes y eso es por situación social y económica”, dijo Lezcano.

“Hoy tenemos un problema grave, hay que tomar decisiones y acciones. Las que tomó ayer el ministro de Economía, luego de la negociación con el Fondo, son un paso. La sociedad está esperando una respuesta. El peor problema de Argentina, es el poder adquisitivo del salario y si ese poder adquisitivo no está, la sociedad empieza a decir ‘con vos no’”, afirmó Lezcano y opinó que quien votó en contra de Massa, puede hacerlo a favor en las elecciones presidenciales. “Acá hay que llevar el mensaje con un hecho concreto y los anuncios de ayer, fueron para todos. Empiezan con los que más lo necesitan. Ese mensaje va a ser bien recibido, porque es una reacción. Yo no sé si es a tiempo, pero tenemos que lograrlo”, agregó.

“Todo esto se puede reaccionar, aunque estemos llegando tarde, pero se reacciona. Esto es con un estado. Sin el estado, vamos a otro mundo. Antes podíamos hablar del estado, pero el estado estaba debiéndole a la sociedad. Las medidas que se tomaron ayer, todas son para llegar a toda la sociedad: desde el jubilado que, por supuesto no alcanza, pero se empiezan a tomar acciones y hechos concretos, de lo que está pidiendo la sociedad. Por eso pienso que (lo de Milei) es un mensaje, no es un voto opositor, es un voto que te pone el dedo en el pecho: tomá acciones, que yo soy tuyo, pero me estás dando la espalda”, enfatizó Lezcano.

“Claramente, con $37.000 por mes, no le alcanza al jubilado, con $60.000 a los activos no le alcanza o a los monotributistas, pero es por acá. Es seguir dando hechos concretos. No tengo dudas que el 70% que vota contra de la desaparición del estado, que propone Milei, está esperando una respuesta concreta y esto va en camino, aunque está lejos de ser la solución. Pero, por lo menos podemos decir: va por acá. La solución va por el lado serio. Hay que sumarle todos los días algo, porque el poder adquisitivo, quedó muy lejos”, reconoció Lezcano.

Consultado sobre las diferencias de voto a nivel provincial y a nivel nacional, si se comparan las elecciones provinciales y las PASO, Lezcano dijo que “la sociedad sabe elegir muy bien cuando elige entre la política provincial local y cuando elige la macroeconomía”.

Para el titular del IPAV, se puso la misma energía en la campaña de las PASO, que en las elecciones provinciales. “La apabullante fortaleza del poder concentrado de los canales de Buenos Aires, donde siempre está el representante de la ‘anti casta’ y anti estado, diciendo algo y eso apabulla, como si hubiera un solo tema para mirar y eso, disminuye las capacidades a nivel local”.

“Hoy estamos apabullados y, para colmo, el peronismo, que nunca perdió la territorialidad, ni la va a perder, porque las bases aceptan la justicia social, ha perdido representatividad y contenido. Tenemos problemas graves, sí. Ahora, tenemos el 22 de octubre para ver en qué Argentina queremos vivir. En este camino, por la reacción, con el dedo apuntándote al pecho, creo que es decir vuelvo a poner el estado en esa dirección. Las medidas van en ese sentido. ¿Alcanzan? No, falta mucho, pero van en esa dirección. Cuando hay reacción del estado, contiene a todos”, dijo Lezcano.

En referencia a la notoria diferencia del resultado electoral en Santa Rosa (donde el peronismo gana) y en General Pico (que sale tercero), Lezcano afirmó que no se ha conversado la situación. “Nosotros sí, en nuestra línea, en la que estamos metodológicamente trabajando, hemos conversado, pero no fue una charla en el conjunto. Hoy a las 17 horas, tenemos una reunión en el Partido, todos los consejeros y tal vez, salga este tema, pero no lo hemos conversado. Con nuestro espacio, estuvimos en Acha y vamos a estar en el oeste, conversando con nuestra gente”, cerró Lezcano.

