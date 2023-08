Reunión en el barrio El Faro: Le piden al municipio que se realicen obras por la falta de agua

Compartir esta noticia:

Concejales y concejalas de los bloques Frepam y Propuesta Federal asistieron a la convocatoria de las vecinas y vecinos de los barrios El Faro, Las Camelias, Los Hornos y Colonos Pampeanos, a fin de escuchar el reclamo por la falta de agua potable en esa zona, y las acciones que han llevado adelante en busca de una solución.

Los ediles señalaron que “Hace décadas los vecinos vienen reclamando el agua. La Municipalidad, que ha autorizado los loteos en una zona que aún continúa en constante crecimiento, no puede olvidarse de estos barrios y permitir que sigan padeciendo la falta de este servicio”.

Detallan que “El agua subterránea de la zona está contaminada y no es apta para consumo. Estos vecinos y vecinas no pueden usarla para tareas esenciales como beberla, para cocinar, lavarse los dientes, etc. Hoy día, quienes viven en la zona, se proveen de agua mediante bidones que compran o traen desde la casa de algún familiar que tenga acceso a agua potable”.

Remarcan que “La actual gestión municipal se jacta de las inversiones del gobierno nacional y provincial que se han realizado en Santa Rosa. Por lo que, claramente, el hecho de no realizar las obras correspondientes para proveer de agua a estos barrios no tiene que ver con la disponibilidad de recursos sino con la fijación de prioridades”.

“En este sentido, se está dando prioridad a cuestiones visibles antes que a las soluciones de fondo. Sin ir más lejos, la calle Felice (principal corredor de los barrios en cuestión) está siendo asfaltada. No obstante ser una obra necesaria, lo cierto es que debería haber sido prioridad la provisión de agua corriente. Así lo señalamos al momento de discutir la obra, y ha sido ratificado por los vecinos en la reunión mantenida”.

Los concejales sostienen que “Los vecinos necesitan que el Municipio proyecte y gestione las obras de infraestructura para proveer de agua al barrio. Desde ya, están dispuestos a conformar el correspondiente consorcio y abonar las contribuciones pertinentes, incluso afrontando los costos en cada domicilio para poder tener presión”.

“El acceso al agua potable es un derecho humano. Es uno de los servicios que debe tener garantizado cada vecino para poder gozar de una vivienda digna. Es obligación del Municipio arbitrar los medios para solucionar urgentemente este problema”, indican.

Precisan que “Quizá la solución no sea inmediata. Pero el Municipio debe comenzar urgentemente por gestionar y realizar los proyectos correspondientes y darle prioridad a su ejecución”.

Finalmente expresan “Desde nuestro lugar, y como ya lo hemos hecho, abogaremos para que los vecinos del sudeste de Santa Rosa sean tratados con igualdad al resto y puedan acceder al agua corriente. Consideramos que su reclamo es legítimo y debe ser escuchado y solucionado con prioridad”.

Fueron parte de la reunión los actuales concejales Gustavo Estavilla y Marcelo Guerrero, la concejala Claudia Giorgis; y, Fernanda Oddi, Romina Paci, Luján Mazzuco y Diego Camargo, concejales electos, todos pertenecientes al espacio de Juntos por el Cambio.

