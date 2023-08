Se reúne el Consejo del PJ: “Los que tenemos más responsabilidades, mayor será nuestro trabajo”

Compartir esta noticia:

Este lunes el Consejo Provincial del PJ se reúne para analizar y planear la estrategia de campaña para las elecciones del 22 de octubre.

El gobernador Sergio Ziliotto, que también preside el Consejo Provincial del PJ señaló que primero en la reunión “se va a charlar con todo el Consejo Provincial, compartir experiencias, visiones de lo que estamos viendo en la campaña”

También se “diseñará una campaña y que cada uno cumpla el rol que le corresponde en base, no solo a su pertenencia peronista, sino a su militancia, su lugar como dirigentes. Y los que tenemos mayores responsabilidades, mayor será nuestro trabajo”.

-Hay algunos anuncios de cara a estas semanas que se vienen. El ministro de Economía, Sergio Massa, lanzó una batería de anuncios. ¿Usted tiene preparado algo?

-Sí, nosotros ya habíamos empezado la semana anterior. Bueno, justo coincidió con la reapertura de las paritarias de los trabajadores públicos. En eso seguimos garantizando salarios por encima de la línea de pobreza. Y hemos, a su vez, reforzado los salarios de aquellos trabajadores y trabajadoras públicas que tienen cargas de familia. Así que, en ese sentido, estamos trabajando. Seguramente habrá una complementación en lo que tiene que ver los sectores de menos recursos.

-¿Son suficientes las medidas que anunció Massa?

-Son suficientes en cuanto también haya no solo una medida positiva, como la que anunció el ministro Massa, sino también, la reacción del resto de las variables económicas. Seguramente no será un tema que podamos decir hoy sí o no, sino también en el devenir de los días sabremos realmente cuál es el efecto de todas esas medidas. Lo importante es que no caiga la actividad económica. Eso es importantísimo.

-¿La Pampa va a adherir a los 60.000 pesos de suma fija a los estatales?

-No, el gobierno nacional sacó para los empleados nacionales. Nosotros en la provincia de la Pampa hace 4 años que garantizamos clausula gatillo por encima del nivel de la inflación y a su vez hemos estado por encima. Así que hoy por hoy, los trabajadores que tienen carga familiar, tienen un refuerzo mayor. El mayor esfuerzo que podamos hacer siempre lo vamos a hacer. Principalmente porque tenemos una percepción ideológica de que cuanto más dinero haya en el bolsillo, cuanto más aumenta el poder adquisitivo, el salario, más se reactiva la economía, en virtud de un trabajo que sabemos que una de las formas de reactivar la economía es a partir no sólo de la actividad económica, sino también a partir de garantizar consumo. Por eso, eso va en línea también con todas las políticas que hacemos a través del Banco de la Pampa. No sólo garantizar crédito a la mitad de la tasa, como también promociones para que el comercio venda. Hoy, a pesar de todo eso, seguimos con una promoción que significa un 40% de descuento y 10 cuotas sin interés. O sea, desde todo punto de vista, estamos trabajando para que no se caiga ni el consumo ni la actividad económica.

-¿De qué se trata esta novedad del día de hoy del reclamo de coparticipación de 2007?

-Este es el coronario a un trabajo permanente de la provincia de La Pampa. Cambian los gobernadores, pero no se declinan ni desaparecen, ni menos aún, se debilita el reclamo para que nos devuelvan lo que nos corresponde.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios