“A los campeonatos los ganan los grandes”

Abusando de las metáforas futboleras, en el oficialismo se motivan con frases al estilo de «que la gente crea porque tiene con qué creer», de Gallardo antes de ir por la épica victoria en Porto Alegre o el “elijo creer” de la Selección nacional en el último mundial. Y desde las bases piden un mayor involucramiento de los funcionarios.

Por Javier Urban – La señora baja de su auto tipo 10 menos 20, o 10 menos cuarto. Entra a su oficina y de inmediato está el mozo dispuesto a servirle el desayuno, antes de que inicie su jornada laboral. Mientras se va acomodando en su enorme escritorio, precedido por grandes sillones, y se apresta a correr las cortinas para que entre el sol que ya está bien arriba e ilumina todo lo que era oscuridad cuando los y las empleadas llegaron al mismo edificio, casi tres horas antes para comenzar sus tareas, el mozo le sirve el café con leche y tiene, debe, hacerse cómplice, al escucharla y asentir, del insólito e inesperado comentario que le hace: “la plata no alcanza para nada, ¿te das cuenta lo que aumentan las cosas todos los días? Así no hay sueldo que alcance, le tuve que transferir dinero a mi hijo y no me queda casi nada”. Aunque parezca mentira es un comentario tan insólito como inesperado, porque de quien proviene es de una jueza de la provincia de La Pampa que cobra un millón trescientos mil pesos por mes. Llega sobre las 10 de la mañana, le estacionan el auto, la esperan con el desayuno, cobra un palo y trescientas lucas, no paga impuestos y le reclama empatía al mozo, que entró 3 horas antes, y cobra menos que la quinta parte que ella.









Esa anécdota, protagonizada por una de las integrantes del Poder Judicial de La Pampa, no destaca por ser la excepción. Nadie tendría pruebas concretas como para equiparar al Poder Judicial de nuestra provincia con la Corte Suprema de Justicia, permanentemente sospechada de law fare; ni con los juzgados y tribunales federales de la ciudad de Buenos Aires ubicado en el barrio de Retiro, en la avenida Comodoro Py que, por sus irregularidades y arbitrariedades allí conocidas es defenestrado con el peyorativo “inodoro py”. Pero la revelación pública de la desidia con la que se abordan las cuestiones judiciales, por lo menos en la Cámara de Apelaciones en lo Civil de la ciudad de Santa Rosa, no hace más que confirmar aquella anécdota contada hasta con bronca.

Que la jueza Laura Torres, que es presidenta del colegio de la magistratura -el organismo que selecciona a los postulantes a jueces y está facultada para apartarlos del cargo y solicitar un eventual juicio de destitución por incumplimiento de funciones- tenga cajoneados, desde hace dos años, en espera, la resolución de 60 expedientes con plazos vencidos para el dictado de sentencias y que la jueza Adriana Gómez Luna tenga otros 30 expedientes vencidos, apilados, sin haber dispuesto sentencia alguna también desde el 2020, cuando se trata de causas en que, por ejemplo, hay trabajadores que han sido despedidos hace dos o tres años y que, por no tener sentencia firme no pueden cobrar su indemnización, es algo aberrante. Evidentemente la justicia de La Pampa tampoco podría tirar la primera piedra. Evidentemente hay también en ese ámbito funcionarios/as que no funcionan.

Y como una cosa trae la otra, vuelvo a la anécdota del inicio, y queda muy claro que, para ese mozo, la jueza que no puede vivir con un millón 300 mil pesos de ingresos y que va a trabajar cuando quiere y hace lo que quiere sin importarle nada, porque no sufrirá ninguna consecuencia al dejarlo, por ejemplo, a un laburante sin poder cobrar su indemnización…para ese mozo, aquella jueza es la casta y ya podrido con esa cotidianeidad, es muy probable que haya votado por Milei.

Y esto es lo que no podemos desconocer a la hora de analizar este nuevo fenómeno por el que votó la mayoría el 13 de agosto. Gente que ve que la clase política tiene buenos sueldos, que nunca la pasan mal. Y van más allá, porque aquellos que, desde una empresa que tiene la concesión del servicio, van a limpiar las oficinas de esa jueza, ven a ese mozo y a los demás trabajadores judiciales hacer livianamente (en relación a ellos que tienen, por ejemplo, que cumplir un horario mayor) una tarea por la que a fin de mes cobran significativamente más que ellos. Esos empleados de limpieza ven a los judiciales como la casta, porque están ocupando un lugar que ni ellos ni sus hijos, suponen, jamás podrán ocupar. Pasa en cualquier oficina pública donde conviven empleados públicos y trabajadores de empresas privadas. El voto contra la casta, ha sido el de mucha gente que no se siente representada y que se siente excluida de cualquier modelo que le propongan los partidos tradicionales.

Cada vez está más claro que es un fenómeno, el del voto a Milei, ante el que no se puede ser simplista y decir que se trata de 4 locos o 4 sicópatas, 4 negacionistas o 4 homófobos. Y una cosa es que consideremos que sus anunciadas medidas son nefastas, como la de los váuchers o la venta de órganos, pero otra cosa es creer que la sociedad, al votarlo, no está apostando a una organización distinta de esa sociedad. Y para quienes están muy sumergidos en la crisis, aparece Milei y dice que va a ser fácil, que con un par de medidas va a dar vuelta las cosas y depositan en él un voto de esperanza, incluso pensando que van a tener dólares en los bolsillos.

A un mes y tres semanas de las elecciones generales, frente a esa realidad es a la que tiene que enfrentarse la coalición nacional y popular que, por no haber enfrentado a los intereses nefastos que vienen haciendo bolsa al país, ahora tiene que adoptar el rol de contra revolucionarios, ante esta revolución anarco capitalista erigida en el tercio mayoritario.

Así, y dando toda la sensación de que el Gobierno corre atrás de los acontecimientos, se conocieron los primeros anuncios de Sergio Massa dirigidos a amortiguar el golpe, fortísimo, producido por la devaluación.

Sumas fijas no remunerativas a cuenta de futuros incrementos y créditos para trabajadores, ayuda social, pre financiación de exportaciones y baja de retenciones para economías regionales, formaron parte de los anuncios donde se destacan el refuerzo salarial para los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo de $37.000 en los meses de septiembre, octubre y noviembre, lo que elevará a $124.000 el monto total que percibirán a partir del próximo mes y que en el caso de las comprar con tarjeta, se les devolverá en la tarjeta misma hasta $18.000 de reintegro del I.V.A por las compras que realicen. También que no habrá aumentos en los combustibles ni en medicamentos.

Pero, en la Argentina hay 1.439.000 desocupados que no han sido considerados. Hay 5.299.000 asalariados no registrados que no entran en estas medidas. Hay 4.275.000 cuentapropistas que quedan también por fuera de las políticas de ingresos. O sea, más de 11 millones de trabajadores están fuera de las decisiones del ministro Massa. Y es casi irrelevante la suspensión del pago del componente impositivo a los monotributistas, que dejarán de pagar solamente menos de 500 pesos en la categoría A y $ 900 en la B, irrisorio ¿no? Y la suma fija de $60.000 para las y los trabajadores del sector público y las y los que están en blanco en el sector privado, no quedará incorporada al salario a partir del tercer mes para actuar como piso de la negociación salarial, sino que es a cuenta de futuros aumentos…En fin, siendo clementes, es incierto que el conjunto de medidas alcance para corregir el ánimo popular.

De todos modos se hace indispensable que Unión por la Patria haga el esfuerzo de no sentirse derrotada de antemano. Desde el poco menos que inexistente comando nacional de campaña creen absolutamente necesario que los referentes, ¿liderazgos? territoriales y presuntas “orgas” o “colectivos” militen al ministro candidato en vez de, como muchos de ellos hicieron en las PASO, “cuidarse el culo” de sus gobernaciones e intendencias.

Y sin que le quepa ese sayo al gobierno de La Pampa, por más que fue indisimulable su austera –en todo sentido- campaña pre PASO, se está gestando algo aparentemente bastante más comprometido -en todo sentido- para las elecciones del 22 del, ya pasado mañana estaremos diciendo, mes que viene.

Rezando para que el presidente no venga más hasta entonces, sólo para evitar papelones. Vino en mayo y, por más que las dos tienen como objetivo dejarnos sin agua, confundió los proyectos mendocinos cuestionados por La Pampa, la hidroeléctrica Portezuelo del Viento, con la represa El Baqueano. Y vino el viernes y demostró, por lo menos, no estar seguro de que La Pampa esté en la Patagonia. “¿Para qué te traje?” Habrá pensado el gobernador Sergio Ziliotto, emulando al relator de futbol “Bambino” Pons.

A propósito del fútbol, parece que todos están apelando a esa analogía. El gobernador dijo que las PASO habían sido sólo un partido amistoso, que por los puntos se jugará en octubre y en noviembre. El diputado nacional Hernán Pérez Araujo manifestó que las primarias fueron el primer tiempo y que queda todo el segundo período para dar vuelta los resultados. Y el diputado provincial Martín Ardohain reconoció que lo suyo había sido “lo de Palermo”, que se quedó con la candidatura a diputado nacional por JxC, porque había estado en el lugar justo, en el momento justo, para hacer el gol.

Y la estrategia anunciada por el gobernador para ir por los votos que reviertan el resultado de agosto, tiene que ver con eso. “Cada uno tendrá que cumplir el rol que le corresponde en base, no solo a su pertenencia peronista, sino a su militancia, su lugar como dirigente. Y los que tenemos mayores responsabilidades, mayor será nuestro trabajo” aseguró Ziliotto.

El gobernador parece estar dispuesto a darles respuesta a quienes le han venido reclamando una mayor presencia, más cercanía con los intendentes. Parece dispuesto a satisfacer a quienes piden más “política”.

Por ejemplo, en el impactante plenario de la militancia que celebró La Cámpora, con su nuevo secretario general Saúl Echeveste a la cabeza durante el fin de semana, se hizo escuchar ese pedido de presencia de los funcionarios en las localidades del interior para así capitalizar “lo mucho”, dijeron, que la provincia está haciendo en cada pueblo. Y usaron el caso General Acha, para ejemplificar. Se hizo el gasoducto, se está avanzando con la obra de la travesía urbana, se va a construir la obra de desagües más importante para solucionar las inundaciones, se entregan viviendas…y para el vecino, todo lo está haciendo Abel, por Sabarots, el intendente radical y ¿todo por qué? Porque no se acercan desde Casa de Gobierno para hacerles saber a los vecinos que son obras pro-vin-cia-les…

Tendrán que ser los funcionarios de mayor jerarquía, desde el gobernador para abajo, los que tendrán que salir a timbrear, a explicarles a los vecinos de los pueblos grandes y los pueblos chicos, todo lo que el Estado provincial ha hecho por ellos, desde otorgarles una vivienda del IPAV hasta contar con un comedor si lo necesitaran y los centros o salitas de salud. Explicarles lo que significa seguir exportando a Brasil y China, los 126 millones de dólares que ya no llegarían a La Pampa si nos sacaran de los BRICS, y también el seguir contando con la educación pública.

A los acuerdos paritarios con los gremios provinciales y los exitosos créditos (se otorgaron 25 mil préstamos y se agotaron los diez mil millones dispuestos por el Banco) y programas de compra con tarjetas, hay que hacerlos conocer y ponerlos en valor.

Volviendo al fútbol, en la década del 50 el icónico jugador de Boca y la Selección Argentina, Antonio “Rata” Rattín patentó la frase “Los pibes ganan partidos, los grandes, campeonatos”. Se vienen las finales, es necesario que los “grandes” salten a la cancha.

