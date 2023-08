Acuerdan una nueva escala salarial para trabajadores de Estaciones de Servicio

Compartir esta noticia:

La nueva estructura salarial contempla una mejora del 45 por ciento, distribuida en tres tramos consecutivos

En un esfuerzo conjunto entre las entidades signatarias de los convenios colectivos de trabajo y el sindicato de empleados de Estaciones de Servicio, se ha logrado un avance significativo en las negociaciones salariales en beneficio del personal para lo que resta del año.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Este acuerdo, alcanzado tras varias jornadas de intensas negociaciones, se fundamenta en una cláusula de revisión del pacto inicial suscrito en febrero. El mismo había establecido un aumento progresivo del 30 por ciento, el cual fue computado en su totalidad sobre los haberes básicos correspondientes al mes de marzo de 2023.

Estacioneros y empleados se reúnen para negociar una nueva escala salarial

La renovada estructura salarial contempla una mejora del 45 por ciento, distribuida en tres tramos consecutivos de 15 por ciento cada uno, a partir del próximo mes de septiembre (se basará en los salarios de cada categoría en vigor al 31 de marzo). No obstante, y atendiendo a las circunstancias excepcionales que enfrenta el sector, este aumento será abonado como no remunerativo y no acumulativo, a sólo efecto de las cargas patronales al Estado, pero si se tendrá en cuenta para los adicionales del CCT, SAC, aportes y contribuciones al Sindicato y Obra Social y se incorporará al básico en enero de 2024.

En cuanto al bono fijado por el gobierno de $60000, las partes establecieron el otorgamiento de una suma fija de $30000, la que se abonará durante el transcurso del mes próximo, en tanto que el resto será absorbido por la suba.

En un gesto de compromiso mutuo, tanto los representantes sindicales como los propietarios de Estaciones de Servicio han convenido volver a reunirse en el próximo mes de diciembre. El objetivo será analizar la evolución de los salarios en relación a los índices de inflación y la dinámica propia del sector en ese período.

Con este acuerdo, las partes involucradas han logrado establecer una base sólida para el mejoramiento de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores de Estaciones de Servicio. El compromiso de seguir evaluando y ajustando sus términos del acuerdo demuestra la voluntad de asegurar un equilibrio en beneficio del personal y la industria, publicó el portal Surtidores.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios