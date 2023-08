Advierten sobre la situación de estaciones de servicio de bandera blanca “no tienen dónde conseguir combustible”

Compartir esta noticia:



El vicepresidente de CECLA (Cámara de Expendedores de Combustibles, Lubricantes y Afines de La Pampa), Roberto Martínez, se refirió a los problemas que enfrenta el sector de estaciones de servicio, tras una reciente reunión con el secretario de Comercio de la Nación, Matías Tombolini.

Martínez se refirió al hecho de que las estaciones de servicio a menudo se quedan fuera de las discusiones clave con el Gobierno y las petroleras. “La Confederación nuestra, CECHA (Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina), que es la que nos aglutina todas las cámaras del interior del país, tuvieron una reunión el día viernes a la tarde que nos había convocado el mismo Secretario, habíamos quedado desfasados con varias cosas”, afirmó en Infopico Radio 99.9.

Uno de los temas más urgentes para las estaciones de servicio es la falta de abastecimiento. Martínez explicó: “Las petroleras, por falta de posibilidades de importar, están teniendo cupos exiguos en las estaciones de servicio y el volumen de las estaciones de servicio no está siendo acorde a los últimos años. Entonces se está produciendo un cuello de botella que está muy complicado”.

También advirtió sobre la situación crítica de “estaciones de servicio blanca”, es decir, aquellas que no están afiliadas a una petrolera en particular. “Están muy mal porque no tienen dónde conseguir combustible. Esto está ocurriendo también aquí en la provincia de La Pampa”, detalló.

Según Martínez, el Secretario de Comercio pidió un poco más de tiempo para resolver los problemas del sector. “Nos pidió un poquito más de paciencia que en el transcurso de la semana íbamos a tener más noticias”, señaló.

Ante la pregunta sobre rumores de posibles cierres nocturnos, confirmó que es una posibilidad. “Eso no quita que independientemente algún operador quiera o pueda cerrar de noche por razones de ahorro, de ahorro de energía, de ahorro de personal”, dijo. Sin embargo, aclaró que existen obligaciones contractuales para mantener una “guardia mínima” durante la noche.

Fuente: Infopico.com

