Entregaron certificados a Residentes en Salud: “Sigamos defendiendo la educación y la salud pública”

En la mañana de ayer se llevó a cabo el acto de entrega de certificados a los profesionales que culminaron su formación en salud en los Establecimientos Asistenciales Dr Lucio Molas, Hospital Comunitario Generalista “Evita”, Gobernador Centeno y Centro Sanitario.

En esta oportunidad se trató de 17 residentes y 4 jefes de residentes de diversas especialidades que completaron su etapa de formación de postgrado en el medio hospitalario y en el centro de primer nivel de atención, con el fin de generar conocimientos y dar respuestas a las reales necesidades de salud. Las Residencias en Salud constituyen un marco formativo de posgrado para el graduado reciente, en disciplinas que resulten tendientes a promover, mantener, alcanzar o restablecer la salud de los pacientes, con el fin de completar su formación bajo la modalidad de formación en servicio. Es importante resaltar que por primera vez en la provincia de La Pampa egresan residentes de las especialidades Trabajo Social y Enfermería.

El acto de colación se llevó a cabo con la presencia del ministro de Salud, Mario Rubén Kohan, quien estuvo acompañado por el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos Ariel Rauschenberger y autoridades de la cartera sanitaria.

En su discurso Kohan agradeció y felicitó a los profesionales que culminaron su formación de posgrado “es un día muy significativo y de enorme felicidad para cada uno de ustedes, para sus familias y para todos los que acompañamos estos procesos. Han completado su período de formación y hoy se les entrega el certificado que define el final de una etapa muy importante, de la cual en lo particular me defino como fanático. Es emotivo acompañar estos procesos, conocer los esfuerzos, ver los logros. Disfruten, comprométanse y sigamos defendiendo la educación pública y la salud pública. La mayoría de los que estamos en esta sala somos lo que somos gracias a la educación y a la salud pública y esos son derechos que no podemos perder”, concluyó.

En representación al cuerpo de residentes egresados, se dirigió a los presentes Giusti María Candela de la residencia de Trabajo Social. “Agradezco la oportunidad brindada por los ministerios de Salud de Nación y Provincia, y al Gobierno provincial, quienes brindan a cientos de jóvenes de todo el país la oportunidad invaluable de formarnos en el área de salud pública. Además quiero agradecer a colegas de espacios recorridos en estos tres años, quienes generosamente nos acompañaron en esto que significó, no solo un crecimiento en lo profesional sino además, en lo personal”, indicó.

“Haber tenido la oportunidad de ser residente me permitió la formación integral, mediante el desarrollo de intervenciones y acciones, de asistencia y promoción de la salud en el plano de la plena vigencia de los derechos humanos de los sujetos. Para el trabajo social implicó un gran avance, ya que fue la primera residencia de la provincia de La Pampa, esto permitió un nuevo espacio de formación y capacitación para el colectivo profesional en el ámbito de la Salud Pública, y da cuenta de los espacios ganados y el reconocimiento de la profesión dentro de las discusiones de la Salud Pública”, sostuvo.

En el mismo sentido, expresó “Quiero agradecer a la sociedad en su conjunto, quien con su aporte hizo posible la formación a lo largo de estos tres años de residencia. Esto nos compromete a todos los que hoy egresamos a retribuir al conjunto de la ciudadanía nuestro agradecimiento ejerciendo nuestra profesión, de manera responsable, comprometida, honesta y generosa”, concluyó.

Por su parte el doctor Rafael Passarini quien fuera Jefe del Departamento de Capacitación y Desarrollo de Capital Humano aprovechó la oportunidad para agradecer el acompañamiento brindado en su paso por este Ministerio “Quiero agradecer a la vida, a mis compañeros y jefes que han transitado conmigo este camino. Quiero desearle el mejor de los éxitos a Gabriela Eppler quien me sucede en la gestión. Espero lo mejor de todos para que el Sistema de Salud y el de residencias, dé lo que nosotros necesitamos; profesionales formados, no solo desde el punto de vista técnico, sino también del punto de vista humano. Quiero felicitar a aquellos que hoy egresan ya que sabemos del esfuerzo y adaptaciones que han tenido que hacer en la pandemia. Han logrado lo que tanto buscaron con el acompañamiento de sus familias, y en los hospitales además de los profesionales que los acompañaron, desde las y los encargados de esperarlos con una comida caliente y que les acomodaban la cama y que los acogieron como familia. Felicitaciones a todos y todas, espero podamos dar gracias a la vida por estos logros”, concluyó.

Egresados 2023

Residencia Establecimiento Asistencial “Gobernador Centeno” General Pico

Residencia en Bioquímica

– ALTIERI AGUER, Lautaro Emmanuel

– PAESANI, Sofía Ayelén

Reconocimiento Jefa de Residencia en Bioquímica

– ASCENZI, Lucrecia Inés

Establecimiento Asistencial “ Dr. Lucio Molas” Santa Rosa

Residencia de Tocoginecología

– ESTEVEZ, Karen

– SAEZ ZAMORA, Juan José

– CHAP, Yesica Daiana

Jefa de Residencia en Tocoginecología

-ALLENDE, Natalia

– Residencia de Terapia Intensiva Adultos

– LARRAMENDI, Soledad Julia

– LLOMPART RIERA, Lucas

-Residencia Clínica Médica:

– SEGUNDO, Vianela Belén

– YARYOUR, Mariel

– GAVOTTI, Franco Javier Jesús

Reconocimiento como jefa de Residencia en Clínica Médica

PATELLI, María Clara –

– Residencia de Pediatría:

– AMELA AMBROGETTI, Alan Roy

Reconocimiento como Jefa de Residencias de Pediatría

– COSTA ECHEGARAY , Melisa

-Residencia de Enfermería en Cuidados Críticas

– GUARDATTI ACOSTA, Florencia Araceli

– MARTINEZ, Cintia Lorena

Hospital Comunitario Generalista “Evita” Santa Rosa

Residencia de Medicina General:

– TEYSSEIRE ACEVEDO,Juliana Abigail

Residencia de Enfermería Comunitaria

– RIPOLL RICHAVE, Yanina Beatriz

Centro Sanitario Santa Rosa

Residencia en Trabajo Social.

– YSA, Luicina

– GIUSTI, María Candela

