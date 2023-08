Mariano Fernández: “esto se revierte con  un mensaje claro y contundente”

Compartir esta noticia:

El vicegobernador afirmó que Unión por la Patria debe “redoblar los esfuerzos” para ganar las elecciones de octubre en La Pampa.

“Acá no hay responsables de ningún sector particular de la sociedad. Hay parte de esa responsabilidad que nos toca a la dirigencia y a la militancia, y eso se revierte con calle, con un mensaje simple y contundente”, afirmó Mariano Fernández a Plan B Noticias sobre las elecciones presidenciales.









“Hay que decir qué es lo que se está poniendo en juego en la República Argentina y en la provincia de La Pampa. Y al que le gusta, le gusta, y al que no le gusta, no le gusta, eso es así de simple”, señaló.

“Hay que redoblar los esfuerzos, hablar claro con la gente, ver que hay un escenario que no es favorable por la inflación, la situación económica, de la que no somos necios en no aceptarlo. Pero los que compiten con Massa, tanto Milei y Bullrich, son peligrosos para la democracia y para muchas conquistas como la educación y la salud pública”, indicó.

“Hay que salir a hablar con los vecinos y aclarar lel panorama. En política todo se puede modificar. Acá ha pasado que se han dado vuelta resultados electorales. En las PASO no fuimos contundentes a la hora de las explicaciones con los vecinos y vecinas”, agregó.

“Y hay que llegar a los jóvenes para que sepan que es un váucher, que para mí es como una factura más, de gas, de electricidad. Pero no solo con los jóvenes, porque este voto atravesó a distintos grupos etarios de la sociedad. Los jóvenes son importantes, pero no hay que generalizar como que están mirando para los costados. Hay jóvenes que están estudiando en la escuela, en la universidad pública y la tienen re clara”, dijo Mariano Fernández.

Barrera sanitaria

Sobre el pedido del gobernador Sergio Ziliotto para que se levante la barrera sanitaria al sur del río Colorado, Fernández recordó que “lo venimos pidiendo desde el gobierno de Carlos Verna y lo seguimos reclamando en el de Sergio Ziliotto. Deberíamos poder pasar asado de hueso plano al sur sin ningún tipo de inconveniente, pero tenemos claro que es una barrera comercial y es inconstitucional porque no debe haber aduanas interiores”..

“Es una posibilidad para los productores pampeanos y para la comunidad patagónica que se perjudica comiendo asado no de muy buena calidad y pagando cifras siderales. Y además hay mucho contrabando. Es muy importante que se vuelva a poner sobre la mesa la discusión sobre este tema, donde los productores pampeanos y los consumidores son los más perjudicados”, finalizó.

