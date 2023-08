Raúl Martin y la afirmación de Milei de hablar con el más allá: “llaman la atención”

Compartir esta noticia:

El obispo de la diócesis de Santa Rosa lamentó la situación económica y transmitió un mensaje de esperanza. “Queda en mano de las instituciones”, dijo ante la propuesta de Milei de derogar el aborto.

Este viernes, se realizó frente a la municipalidad el acto de Santa Rosa de Lima, donde autoridades comunales, acompañadas del obispo Raúl Martin, conmemoraron el día de la Patrona de la ciudad e izaron el pabellón nacional frente a la comuna.









El obispo de la diócesis de Santa Rosa, Raúl Martín, dialogó con Plan B, en el marco de este acto. “Hoy celebramos a nuestra Santa Patrona, de la ciudad y de toda la provincia, Patrona de América Latina. Fue la primera santa americana canonizada y desde el primer momento de la independencia, hasta se puso como Patrona de la Independencia. Es un signo muy fuerte”, dijo.

“Hoy celebramos a lo largo de todo el día, a través de la Novena también y en este acto simbólico, hemos izado el pabellón nacional. Quedó medio enroscadito, pero necesita vientos de patriotismo, para que se despliegue.”, agregó el obispo.

“Dicen que a la tarde habrá vientos fuertes. Ojalá sean signos de vientos de patriotismo y, al alisarla, pensaba en lo que habíamos propuesto con esta fiesta, que ‘con Santa Rosa, seamos sembradores de esperanza’, que es importante en estos tiempos en vivimos en el país, que todos tiremos juntos y nos hagamos cargo de la vida que se nos confía. Por eso, sembrar esperanza, se la ponemos a Santa Rosa, para que el señor nos alcance esa gracia enorme”, dijo Martin.

Consultado sobre la situación económica y cómo impacta la inflación, Martin dijo que “lamentablemente es un flagelo. Los primeros que lo van experimentando, con un dolor más fuerte, son aquellos que menos tienen. También acá lo vemos fácilmente. La gente está muy estrechada, dolorida, agobiada. La falta de perspectivas es una carga muy grande sobre los hombros de todos nosotros y en el pueblo se va reflejando”.

“Tengamos esperanza. En algún momento, esto tendrá que cambiar. Ojalá que con adecuadas y prudentes acciones de los que les toca gobernar. Todos tenemos una responsabilidad en todo esto, pero de una manera especial, lo que es el gobierno, porque tiene el poder y, de una u otra manera, tienen los medios económicos para apoyar y sostener inteligentemente a nuestro pueblo”, agregó Martin.

En referencia al resultado electoral y el voto a Javier Milei, Martin dijo que “he escuchado miles de interpretaciones. Lo que está más en común y en el fondo, es que ‘hasta acá venimos mal. Estamos en esta situación por aquellos que conocemos. Para algunos, una figura nueva, podría llegar a dar vuelta la tortilla, lo cual tampoco es tan seguro”.

“Lo más claro es que tenemos esta experiencia que no es buena. La experiencia que hemos vivido durante estos últimos 20 años y en los 40 de democracia, no nos han ayudado a crecer en la medida que debiéramos. Hoy tenemos la realidad de 50% de pobres y no es un país que ha crecido en los últimos años”.

En referencia a la propuesta de Milei, de derogar el aborto, el obispo Martin dijo que “en todas estas circunstancias y en todos los temas, en Argentina, la democracia es representativa y federal. Queda en manos de las instituciones que les corresponde las decisiones de todo el pueblo”.

“La iglesia respeta y tiene su parecer en la defensa de los valores, pero respetamos las instituciones propias de la democracia y la independencia de poderes. No tengo por qué estar de acuerdo (con la propuesta de Milei de hacer un plebiscito sobre el tema), no sé si siquiera es constitucionalmente válido. Que muchos digan algo, no quieren decir que tengan razón y tampoco que pudieran legalmente, llevar adelante algo. A lo sumo, le corresponderá al Poder Legislativo. Supongo que podrán hacer presentaciones que movilicen hacia algún lugar. Creo que, en eso, hay que ser también respetuoso”, agregó Martin.

Consultado sobre las declaraciones de Milei, que sostiene hablar con el más allá y con sus animales y el mensaje que transmite con esto a los creyentes, Martin dijo que “a mí me llama la atención. No hay mucho para opinar. Cada uno, entiende las cosas como alcanza. Me parece muy llamativo y, sobre todo, algunas cosas que, aún cuando las pensase, en lo que significa la exposición pública, de algo que al menos es tan cuestionable desde afuera y, lo cual no le quita la validez a nada de lo que cada uno experimenta, ciertamente, hace dudar mucho de la validez de eso”, cerró el obispo.

