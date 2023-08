Las paso ya pasaron, pero siguen hablando

Compartir esta noticia:

(Por Ricardo Víctor Cheli) Ya lo decíamos en una nota anterior (1) el resultado de las elecciones Primarias, se trató de una foto y no de una película que recién terminará de filmarse el 22 de octubre o el 19 de noviembre. Pero es una foto que no debe dejar de verse, ni negarse, aceptamos que el resultado no puede subestimarse, porque lo que triunfó en esos comicios, es una propuesta que va en contra de todo lo que hizo grande a la República Argentina, a su esencia y espíritu republicano, que -con su política social y de conquista de derechos- fue bandera en el mundo.









No debemos tentarnos con un vistazo ligero y pensar que la sociedad argentina de pronto se derechizó y que olvidó por completo los logros de la educación pública, la salud y de las ciencias al servicio del pueblo. No debemos creer que fue en vano, todo lo que se rescató por lo hecho por los científicos y por los trabajadores públicos de la salud que, denodadamente, lucharon contra la pandemia y sus efectos, que arriesgaron sus vidas y en muchos casos la ofrendaron. No se puede suponer que, eso que aplaudíamos en toda la Argentina y que hayamos tenido, porcentualmente, muchísimas menos víctimas que los países más desarrollados del mundo, se haya olvidado. Tampoco podemos aceptar, que ya no recordemos esa hermosa canción, que hace tiempo atrás, todos repetíamos hasta cansarnos, en la que asegurábamos “que a los pibes de Malvinas no los íbamos a olvidar”, haya sido solo una moda en lugar de un sentimiento. Si venimos de todo eso, cómo se puede pensar que la mayoría de los argentinos que hicieron que se diera esa paridad de tercios entre los candidatos más votados, hayan podido olvidar, si nos comparamos con los países de América e inclusive de los más importantes de Europa, de todo lo que nos hizo grandes y distintos.

Entonces cabe preguntarse ¿es posible que en la general de octubre se vuelva a votar en contra de esa “argentinidad al palo”? O sea en contra de un Estado presente que sostiene la salud, la educación y la seguridad social y que también asegura el empleo, a pesar de la fabulosa deuda heredada del Macrismo, de una pandemia y de la grave sequía que afectó las cosechas. Estas PASO pueden compararse con las elecciones intermedias, las legislativas, donde más que por propuestas o ideológicamente, se vota en parte por estrategia y más por enojo. Si fue por bronca, es entendible y atendible por los graves problemas económicos que afectan a una gran porción del pueblo argentino producto de una inflación estructural. Pero ahora en las elecciones generales es el momento en que el pueblo debe votar eligiendo a los candidatos, pero más que eso, pensando y decidiendo qué país quiere, qué modelo de vida y futuro pretende cada elector para sí y para su familia, hijos y padres.

En consecuencia, es hora que los que están estudiando sepan que si el Modelo Milei avanza, no podrán terminar sus carreras porque las escuelas y las universidades dejarán de ser públicas y pasarán a ser inaccesibles para quienes no tengan recursos económicos para acceder a las mismas. Lo mismo pasará con la salud, que aún con todos los problemas que tiene y las demoras en los turnos, tengan o no tengan obra social, sigue atendiendo a todos. La casi totalidad de las propuestas de Milei, además de apartarse de ese Estado presente y al servicio de la gente, son irrealizables y por qué no decirlo, verdaderamente disparatadas y esto es lo que también debe saberse.

Si la Argentina se dolariza, es obvio que los trabajadores no cobrarán sus sueldos en dólares a valores aceptables para atender sus necesidades básicas, sino que el efecto será el contrario, pues los precios de los bienes de consumo también se dolarizarán. O sea, será peor el remedio que la enfermedad. Porque al cortarse el circuito de consumo, algunas industrias cerrarán o emigrarán a otros países y el dramático desenlace será el despido de decenas de miles de trabajadores. Otra consecuencia inmediata será el desfinanciamiento de las Cajas jubilatorias por falta de aportes de los trabajadores activos y los jubilados no solo se quedarán sin los beneficios que hoy le prestan el PAMI y las distintas Obras sociales provinciales y el ANSES, sino que perderán sus haberes, cobrando aún menos que lo que hoy perciben, y además millones de argentinas y argentinos, ni siquiera podrán acceder a una jubilación mínima, como ya pasó cuando se crearon las AFJP.

A su vez, lo que deben saber los más jóvenes, es que las propuestas de Milei, no son nuevas, ni siquiera tienen aspectos más novedosos respecto de lo que ya pasó en Argentina, entre ellas, casi en un calco, las vinculadas a la matriz económica y a la eliminación de derechos, porque ya se aplicaron durante la dictadura cívico militar del 76, durante el gobierno de De la Rúa, y finalmente durante el Macrismo. Los resultados son historia, pero sus efectos ruinosos todavía duelen.

O sea recetas económicas perimidas y regresivas, propuestas por quien se presenta como iracundo revolucionario ególatra, y que, al poco de escucharlas, transforman al supuesto libertario en un fascista retrógrado. Porque la “libertad” que propone esconde una trampa en sí misma, que se limita a que “libremente” lo voten para que él después decida por cada uno de nosotros, para hacer lo que le plazca, ya que repudia al propio Estado republicano y por ende a la democracia. Experimentos como el de Milei solo conducen a la disolución social. Ya los vivimos y entonces cabe preguntarse ¿Por qué caer nuevamente en el mismo error?

La tarea, entonces en estos días, es entender y hacer entender que todo voto en democracia cuenta, porque es parte de la misma (y no de la “casta” a la que el propio Milei pertenece porque es un Diputado más). Comprender que este bendito sistema de vida, en el que afortunadamente hace más de 40 años estamos viviendo y naciendo, no será perfecto, pero es el mejor, porque el ideal no existe y ningún ciudadano consciente y responsable puede rifar su sufragio y apostar a lo desconocido y artificioso, hipotecando su futuro. Por eso, esas propuestas descabelladas en el juego democrático debieran ser marginales, en lugar de centrales como parecieran revelar los recientes datos electorales. Por eso, y como lo decíamos en nuestra Nota anterior ya mencionada, los pueblos no se suicidan políticamente, porque saben que la democracia es alegría, y como dice Mario Benedetti en uno de sus poemas, debemos “defenderla como un derecho… defender la alegría como un destino y defenderla del fuego y de los bomberos de los suicidas …”.

