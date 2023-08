Trabajadoras y trabajadores de la Dirección de Políticas de Género cumplen el primero de los dos días de paro

Compartir esta noticia:

Reclaman el traslado del personal al CDI y la apertura de paritarias sectoriales. La semana que viene lanzarán una medida de 72 horas, de no mediar una conciliación. Hasta ahora, el diálogo está cortado con el Ejecutivo comunal.

Trabajadoras y trabajadores de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad de la municipalidad de Santa Rosa, cumplen desde este jueves un paro por 48 horas, en reclamos por el traslado del personal a un nuevo espacio y la apertura de paritarias sectoriales.

Mariana Andueza, una de las voceras de la protesta, agradeció el acompañamiento de la prensa. “Hace un año y medio que estamos buscando respuestas. Este paro es por 48 horas y si no hay convocatoria, por parte del municipio, el paro será por 72 horas a partir de la semana que viene, hasta el 13 de septiembre, que será la fecha término para hacer un paro por tiempo indeterminado”, adelantó a Plan B.

“Esperemos que no se llegue a tener que tomar esa medida. La Secretaría de Trabajo está en aviso de todo esto. Ya hemos hecho lo que pudimos y no vamos a bajar los brazos. Las trabajadoras y los trabajadores nos merecemos una respuesta y también las víctimas, que, hoy por hoy, no tienen servicio”, agregó.

Consultada sobre por qué no ha tenido resolución este conflicto, Mariana dijo que “pensamos que no tienen respuesta o no les interesa realmente lo que es la Dirección de Políticas de Género y quieren hacer un vaciamiento del área, porque que haga un año y medio sin respuestas, habla de violencia y el silencio, en este momento, es violencia. Yo no sé si no les queda grande el conflicto o no tienen cintura política”.

“Desde la última protesta, no hubo comunicaciones ni diálogo. Lo único es que nos sacaron la cartelería que habíamos pegado el día anterior, dando aviso a todas las víctimas que se acercaran a la Dirección de Políticas de Género, que no se acercaran, porque estábamos de paro y el motivo por el que estábamos de paro. Lo único que hicieron, fue arrancarnos los carteles”, agregó Andueza.

“Tampoco hemos tenido respuesta de ningún tipo desde el Ministerio de Género y Diversidad de Nación. No se contactó con nadie la ministra Ayelén Mazina, ni tampoco Laurana Malacalza, que fue con la que tuvimos la reunión. Tampoco se contactaron de Asuntos Municipales. Nosotros entregamos hace una semana una nota, solicitando una reunión, al señor secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton y tampoco tuvimos una propuesta para reunirnos”, dijo.

“Desde el Concejo Deliberante, Paula Grotto, se dirigió a Liliana REchimont, diciéndole que ellos estaban diciéndole constantemente preguntándole qué iba a suceder con nuestro conflicto y ni siquiera a ellos, les da una respuesta y se comprometió que nos iban a convocar, algo que tampoco sucedió”, agregó.

“Nosotros estábamos que haya un mediador en este conflicto. Teníamos como mediadora a la Secretaria de Desarrollo Social, Clariza Alzuri, que está de licencia y no nos dio una respuesta. Al contrario, nos mintió, porque nos dijo que iba a ser trasladado todo el equipo. Estamos esperando que se conecte Internet y el alta de algunos servicios en el Centro Territorial, pero tampoco sucedió eso. Lo único que hace es mentirnos y dilatar este conflicto y no dar respuestas”, dijo.

“Hoy estamos con la directora del área, Gabriela Bonavitta de licencia, con Clarisa Alzuri de licencia. Estamos llevando nosotras la atención y la dinámica diaria de la Dirección las trabajadoras, porque a través de un memorándum interno, nos designaron a una compañera que ingresó hace dos meses como monotributista, o sea que también está precarizada esa compañera, como jefa de coordinación del área y con la cual, nunca tuvimos una reunión de equipo con ella. Hoy por hoy, estamos trabajando como veníamos trabajando, con gestiones anteriores y la especificidad de cada una de nuestras profesiones”, precisó.

“Hoy, en el funcionamiento del área, no hay trabajadoras. Estamos todas acá. No hay atención y estamos de paro, por lo tanto, no hay servicios. Hoy nos acercamos a la Mesa de Entradas, para ver si podíamos tener una reunión con la secretaria privada o el secretario privado o alguien del equipo del intendente, pero nos negaron la reunión, porque están ocupados con otras reuniones. La Dirección de Políticas de Género sigue estando como los últimos de los temas importantes para el señor intendente. Esto demuestra, la clase de intendente que vamos a tener por cuatro años, con esta gestión”, criticó la vocera.

