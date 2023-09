El radical Hugo Pérez renunció a Pampetrol por “no coincidir con las políticas hidrocarburíferas”

Compartir esta noticia:

Siete años después de asumir como director en representación de la oposición, Hugo Pérez presentó la renuncia con críticas a la conducción de la empresa. Le apunta a la gestión de María de los Ángeles Roveda, que asumió cuando comenzó el gobierno de Sergio Ziliotto.

“Motiva la decisión de alejarme el hecho de no coincidir con las decisiones de la empresa en las políticas hidrocarburiferas, desde el inicio de su gestión de gobierno. Como consecuencia de las mismas PAMPETROL viene presentando quebrantos en los últimos balances en las unidades económicas propias que administra sin asociarse”, señaló el radical en una nota presentada al gobernador Ziliotto.









Las críticas las hizo luego de siete años como director. “Las propuestas que impulsé desde mi rol de Director por la oposición no han sido tenidas en cuenta, ni debidamente evaluadas, lo que me ha llevado a votar en contra los balances 2021 y 2022 y los presupuestos presentados por la empresa ante la Subsecretaría de Hidrocarburos del año 2022, en Medanito Sur por US$ 8.000.000 (ocho millones de dólares), y en Salinas Grandes por US$ 6.600.000 (seis millones seiscientos mil de dólares), que no se cumplieron en lo más mínimo, constituyendo un verdadero dibujo, y que se reitera en el Presupuesto 2023, que tampoco acompañé porque no se concretará”, mencionó.

“A modo de ejemplo, las pérdidas que ocasionó el Bloque Sur (yacimiento petrolero) de $ 152.972.949,7 antes de aplicar el RECPAM, y los números negativos de $119.477.735,99 de la estación de servicio de Casa de Piedra. Esto demuestra la pésima gestión de la empresa, que, a diferencia del período anterior, careció de autonomía en la toma de decisiones”, describió.

“Tres licitaciones fracasadas, prescindir de personal calificado, como los profesionales Augusto Cichiti y Laura Giumelli, y el proceso de desinversión que ocasionaron malograr la actividad hidrocarburifera, han desprestigiado notablemente a la empresa”, añadió.

“Desde la oposición acompañamos fuertemente a una política de estado que permitiera: la formación de profesionales pampeanos y desarrollo de la industria petrolera, la generación de empleo pampeano, la posibilidad de conciliar producción con el cuidado del medio ambiente, adquirir experiencia, mejorar el control de las empresas operadoras con las cuales nos asociamos, participar en las decisiones estratégicas de las políticas energéticas, acompañando, desde la legislatura provincial, todas las leyes y normativas enviadas por el Ejecutivo”, indicó.

Por último, sentenció: “lamentablemente desperdiciamos la oportunidad de continuar consolidando la energía como política de estado en la provincia de La Pampa”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios