“Milei no tiene nada que ver con lo libertario. Es ultraliberal”

Compartir esta noticia:

Hernán Scandizzo presenta hoy en 451 libros (San Martín, 167) dos libros sobre las luchas obreras anarquistas en la Patagonia: se trata de “Las huelgas en los canales (1917 – 1920)”, y “1921 El año de la represión”, dos textos que reflejan la organización obrera anarquista durante la construcción de Alto Valle ¿Milei es anarquista? ¿A quién van a votar los libertarios obreros?









La cita es hoy viernes 1 de septiembre a las 20:30, con entrada libre y gratuita, para conocer de cerca la lucha obrera de la Federación Obrera de la República Argentina (FORA) durante la construcción del dique Ballester y la lucha obrera por mejores condiciones laborales en el sector de la construcción y del agro.

En diálogo con “Las dos verdades”, el programa de radio que se emite por La Red (92.9) de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, Hernán Scandizzo fue consultado sobre la identificación de Javier Milei como un anarquista, ya que el candidato a presidente de la Libertad Avanza se sirve de las ideas libertarias para declararse un “anarco capitalista”.

– Esas luchas obreras que reflejas en los libros, ¿tienen que ver con la propuesta de Javier Milei?

– No. La propuesta libertaria propone todo lo contrario, es generar las condiciones para vivir con libertad plena y no tiene nada que ver el anarquismo.

Javier Milei plantea quitarles cualquier límite a las empresas, al accionar del capital y que las fuerzas del mercado se desarrollen sin trabas y después veremos cómo nos las arreglamos.

– ¿Pero no hay un punto de contacto en la relación con el estado?

– No, porque Milei no va a prescindir del estado. La represión la va a ejecutar el estado. No es solamente el tema del estado, el anarquismo tiene una propuesta de organización social, con más igualdad, con más derechos. El anarquismo tiene que ver con una forma de organización que no incluye al estado, a las jerarquías y al aparato represivo. Y eso se construye en una sociedad con más libertad

Pero la propuesta de Milei tiene que ver con generar más libertades al capital, al empresariado, y que después cada uno, se las arregle cómo pueda.

– ¿Hay un mal uso de la palabra libertario?

– Es una apropiación del término, se habla de anarco capitalista, pero eso es inconcebible. Hablar de anarquismo y capitalismo en una palabra no tiene nada que ver con el ideario libertario. Si tenesmo que ver una referencia inmediata de Milei, tiene que ver con el menemismo, y el menemismo no tiene nada que ver con el anarquismo.

El voto que consiguió Milei es un voto candado porque no va a dar más libertades. El desafío de los que queremos una sociedad diferente es interpretar ese malestar social y transformarlo en construcciones sociales, en nuevas propuestas y nuevos horizontes.

– ¿Y qué relación tienen con las elecciones? Se suele decir que no votan…

– No pertenezco a ningún espacio orgánico, pero si es una postura doctrinaria, política, la de rechazar las elecciones, y construir por otros caminos

– ¿Podrían estar en el 30 % que no fue a vota?

– Sí, tranquilamente. Pero ese 30 % tiene una gran diversidad y nadie se puede adjudicar la paternidad o maternidad de ese porcentaje.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios