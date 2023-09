Bono de Nación: al aumento de agosto para el sector mercantil se le suma el 7,5% más acordado en paritarias

Compartir esta noticia:

Así lo explicó Rodrigo Genoni. La suma fija de $30.000 es proporcional a la jornada laboral, sea de 4 u 8 horas. Críticas al sector empresario “rápido de reflejos para remarcar”, pero no para abonar la suma fija al sector trabajador y también a la Cámara de comercio local. “En un principio dijeron que no sin haber leído el decreto”, criticó Genoni.

El secretario general del Centro Empleados de Comercio, Rodrigo Genoni, sentó la posición del gremio ante el pago de la suma fija propuesto por el gobierno nacional y que, en principio, fuera rechazado por la Cámara de Comercio local.

“Queremos que era necesario convocarlos a esta conferencia y brindar un espacio para explicar y poder responder cualquier duda, sobre las medidas de la última semana. Se estuvieron declarando muchas cosas y nos llegaron muchísimas consultas a la oficina de Asuntos Laborales y redes e intentamos, responder a todas. Pero sabemos que algunas personas no se animan a consultar ni preguntar, por cuestiones de comunicación”, dijo en el inicio de la conferencia.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Además, queremos aclarar a algunos estudios contables del bono de $60.000, por cómo lo van a liquidar. En ese sentido, sabemos que el día viernes, el presidente firmó un decreto que establece la asignación de $60.000 en dos cuotas de $30.000, a pagarse a partir de agosto y que tienen tiempo hasta el 22 de septiembre y la segunda cuota, con los haberes de septiembre”, agregó Genoni.

“También hay que aclarar que tuvimos una paritaria que incluye un aumento del 7,5% para agosto. El decreto establece que los $30.000 de la primera cuota, pueden ser compensables con los aumentos paritarios, pero debemos dejar aclarado, que, en nuestra paritaria, en su artículo 4º, se establece que los aumentos que se dieran posterior al arreglo de la paritaria, no van a ser compensados. Esto deja en claro que en el mes de agosto, los empleados de comercio vamos a recibir el 7,5% del aumento de la paritaria, más los $30.000 que otorgó el gobierno nacional”, indicó Genoni,

“Explicado esto, entendemos que ese bono de $60.000, en dos cuotas de $30.000, es proporcional a la jornada, esto quiere decir que un empleado de comercio que cobra una jornada de 4 horas, va a cobrar $15.000 en agosto y $15.000 en el mes de septiembre”, dijo Genoni.

En referencia a las declaraciones del sector de CAME y la CAC, que ante el anuncio de Massa, salieron a cuestionar las medidas, Genoni dijo que “hay que recordar que cuando sucede la devaluación, los comerciantes, los empresarios y grandes cadenas de supermercados, son rápidos de reflejos para hacer aumentos”.

“Han aumentado un 30% y hasta un 40% y tenemos a los delegados acá, que nos llamaron desde Chango Más, al ver cómo se remarcaban las góndolas, cuando sabían que el mismo reflejo no tienen los empresarios para dar los aumentos”, criticó Genoni.

“Me parece que es una medida que cuando es a favor del sector empresario y de las cadenas de supermercados, son rápidos de reflejos. Ahora, cuando se trata de dar aumentos para los trabajadores que estaban cobrando alrededor de $210.000, son lentos de reflejos, te dilatan la paritaria un mes o 45 días y en ese tiempo se sigue perdiendo el poder de compra, cuando el trabajador lo necesita para pagar el alquiler, la luz, los servicios y la comida”, cuestionó Genoni,

“Brindo que el ministro Sergio Massa haya sido rápido de reflejos para dar el bono de $60.000, como también, dejar aclarado que desde septiembre, la Federación de Empleados de Comercio va a empezar la discusión paritaria y veremos si esa segunda cuota (de $30.000) será absorbible o no”, indicó el secretario general del CEC.

Por otra parte, Genoni fue muy crítico con la Cámara de Comercio local que en un primer momento se opuso al pago de la suma fija. “Rápidamente también se prendió a decir no pago, cuando ni siquiera había leído el decreto. Y es muy injusto la desinformación que realiza la Cámara, porque si leyeron bien el decreto, en la primera cuota que realiza el sector del comercio, la absorbe el 100% con las contribuciones patronales”.

“O sea, no pone absolutamente un peso, porque el 90% del sector de comercio que existe en La Pampa, es micro pyme, y a los trabajadores, nos genera mucha bronca, entender que lo que hace CAME, UDECA y la CAC, son declaraciones políticas e irresponsables y la Cámara de Comercio local, se olvida que está en una provincia que es chica, que nos conocemos todos que la Provincia siempre ha cumplido y, que en los convenios que tienen la Cámara con el Banco de La Pampa, fue favorecida en el año 2023, con $3274 millones de pesos y, en el año 2022, con $2694 millones de pesos. Se beneficiaron a 2.000 comercios en el año 2023 y a 1.500 en el 2022”, dijo Genoni.

“También, la Cámara de Comercio se olvida que, con el Programa de Fortalecimiento del Trabajo y Empleo, fue favorecida con 1.329 puestos de trabajo, en 418 empresas y, a valores actualizados, fueron casi $1.000 millones que el gobierno de la provincia puso, para generar políticas de empleo”, repasó Genoni.

“Entonces, te da un poco de bronca, entender que las declaraciones son más políticas que reales. Son cuestiones irresponsables. Estamos viviendo momentos difíciles y las políticas se hacen con consensos y que ningún sector se salva solo”, agregó Genoni.

—¿Por qué creés que reniegan del intervencionismo del Estado?

—Reniegan porque están acostumbrados a remarcar rápidamente y a dilatar las paritarias. Nosotros conocemos los números y la economía en negro del comercio ronda el 35%, pero ellos viven quejándose del costo laboral, pero tenés un 40% de empleo, se viven quejando del Impuesto a las Ganancias, pero pagan el 35% de lo que blanquean.

Parece que la Patria somos todos y cuando viene el secretario de Industria de la Nación y ofrece ANR (Aportes no Reintegrable) para cambios tecnología por U$S 90.00, pero cuando el gobierno interviene a favor de los trabajadores y trabajadoras, el gobierno no es necesario. Me parece que el gobierno está para estas cosas que tiene que ver con distribuir la riqueza que se genera en el país.

NOTICIA EN DESARROLLO

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios