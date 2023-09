Convocan para el miércoles a una Jornada Nacional de Lucha Docente

Compartir esta noticia:

Desde el SITEP informaron que este miércoles 6 de septiembre se realizará en el país una Jornada Nacional de Lucha Docente, impulsada por gremios, federaciones y agrupaciones. En La Pampa, también se realizarán concentraciones en las principales ciudades. En Santa Rosa a las 18:30 se convoca a concentrar en la Plaza San Martín, y en General Pico, en el mismo horario en la Plaza Seca.

Invitan a la docencia pampeana a congregarse y manifestarse, también en las distintas localidades de la provincia.

Destacan que «la reciente devaluación realizada por el gobierno nacional, ha tirado por tierra los salarios docentes en distintas provincias del país quedando varios de los mismos al límite de la línea de pobreza. En La Pampa el panorama no es mucho mejor, ya que si bien la paritaria provincial atenúa la situación, “los salarios suben por la escalera y los precios por el ascensor”, y mes a mes la pérdida del poder adquisitivo es cada vez más notoria».

Además, «las pésimas condiciones de la infraestructura escolar por falta de obras y de mantenimiento, se suma al cuadro general de emergencia de los edificios escolares en nuestro país. La falta de creación de cargos de planta necesarios para el cuidado de estudiantes (preceptores, porteros, mantenimiento, auxiliares, gabinetes pedagógicos, maestras/os especiales, cargos de música, plástica, folklore), las secciones superpobladas, las excesivas demandas de tareas, las partidas miserables para copa de leche y comedores escolares etc. Este “descuido” de los edificios y de las condiciones de trabajo en los establecimientos escolares sumado a las reformas educativas atentan contra la excelencia académica y no permite mejores resultados. A este cuadro se suma la situación de las infancias, actualmente muy grave, pues 6 de cada 10 niñes son pobres y no cubren las comidas necesarias por día. Y tampoco lo puede cubrir con lo del comedor escolar, por el escaso monto que reciben las escuelas».

Señalan que en La Pampa, «la falta de inversión educativa también es decadente, haciendo que en las escuelas de la provincia “estallen” las situaciones de violencia, algunas denunciadas públicamente en esta semana, y otras tantas, que permanecen ocultas por presiones, miedos a mayores represalias, o simplemente se dejan pasar “naturalizándose”.

Paralelamente, la docencia es demonizada, se le culpa de todo y hasta le quieren prohibir peticionar, protestar, hacer paro».

«Ante esta situación, es necesario promover instancias democráticas para defender el salario planteando una reapertura de las paritarias frente al mazazo devaluatorio, la defensa de los derechos, la escuela pública y cada conquista conseguida con la lucha».

Por último, expresan que «siendo consecuentes con nuestra historia de defensa de la escuela pública, gratuita y de excelencia académica para todos y todas, en la reunión de coordinación del miércoles 23, los sindicatos, seccionales, minorías, la FND, congresales y delegades de los distritos abajo firmantes, resolvimos impulsar una Jornada Nacional de Lucha Docente para el miércoles 6 de septiembre con paros, movilizaciones, concentraciones».

Reclaman:

-Salario igual a la canasta familiar por cargo e indexación mensual por inflación. Ni un docente pobre.

-Resguardo del personal y estudiantes ante situaciones de violencia.

-Basta de precarización y sobrecarga laboral y educativa, el avance de docentes contratados, monotributistas o programas sin los derechos de los Estatutos.

-Incorporación de todas las sumas no remunerativas al básico, incluido el Incentivo, Material Didáctico y Conectividad, lo que impactará también positivamente en las jubilaciones y en toda la escala salarial.

-Aumento de las jubilaciones provinciales y de docentes transferidos al Anses, 82% móvil real en todo el país.

-Defensa de la escuela pública y gratuita en todos los niveles y modalidades.

-Defensa de la Educación Sexual Integral, Laica y Científica con perspectiva de género.

-Defensa del Estatuto Docente y toda legislación conquistada.

-Defensa de las Cajas y los Fondos previsionales.

-Funcionamiento a pleno de nuestras obras sociales.

-Mejores condiciones de trabajo.

-Creación de todos los cargos faltantes, envío de partidas o elementos para las tareas administrativas, de limpieza y mantenimiento.

-Solución a las demandas habitacionales de docentes, pues el aumento de los alquileres genera otro problema que suma a la situación crítica de la docencia.

-Plan de refacción y construcción de más y mejores aulas, salas, jardines y escuelas.

-Aumento urgente de las partidas de copa de leche y comedores para alimento suficiente y nutritivo. Extensión del servicio alimentario a otras comunidades que lo necesitan.

-Becas estudiantiles, libros, útiles y material didáctico.

-No a las reformas anti educativas en los distintos niveles, que siguen los lineamientos del Banco Mundial, la OCDE y el FMI y avanzan a una enseñanza por áreas y ciclos (como en los ´90), recortando materias y contenidos valiosos para la formación y continuidad de estudios superiores.

-Congreso Nacional de Educación donde docentes, estudiantes y la comunidad decidamos qué educación necesita nuestro país.

-Nacionalizar el sistema educativo y su presupuesto, con un inmediato aumento que supere el magro 5% del PBI actual.

-Rechazar los aprietes y amenazas ante el legítimo derecho de huelga y de protesta (descuentos por paros, ítem Aula o presentismos, poner falta injustificada, reemplazos de docentes que hacen paros, sumarios, represión, detenciones y leyes contra la protesta y los cortes de calles y rutas). No a la avanzada represiva.

-Desprocesar a todos los y las docentes, luchar no es delito.

Convocan:

ADEMYS (CABA)

ADOSAC (Santa Cruz)

FND (Federación Nacional Docente)

• Federación SITECH (Sindicato Trabajadores de la Educación del Chaco)

• Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL) Misiones

• Asociación Docentes Unidos de Catamarca (ADUCA)

• Unión de Trabajadores de la Educación Misiones (UTEM)

• Sindicato de Trabajadores de la Educación Pampeana (SiTEP)

• Sindicato Docentes Unidos de San Juan (SiDU)

• Asociación Tucumana de Profesores y Educadores de Adultos (ATPEA)

GDA (Formosa)

SAE (La Rioja)

AMSAFE (Belgrano)

AMSAFE (Caseros)

AMSAFE (Gral. López)

AMSAFE (Rosario)

ATEN Capital (Neuquén)

ATEN Plottier

Consejo Delegado Electo UEPC Capital – Unidad Desde las Escuelas (Córdoba)

SUTEBA Bahía Blanca

SUTEBA Marcos Paz

SUTEBA Tigre

CTA Bahía Blanca

Minoría de AGMER Concepción del Uruguay

Alternativa Docente

Docentes en Marcha

Tribuna Docente

Corriente Nacional 9 de Abril

Corriente Sindical Docente Marina Vilte (Jujuy)

Corriente Nacional Carlos Fuentealba

Conti Santoro Razón y Revolución, Vía Socialista

Multicolor en SUTEBA Matanza

Multicolor de Paraná (Colectivo por la Ventana, Alternativa Docente, Unidad Docente)

Lista Lila Marcos Paz, Cañuelas, Las Heras

Lista de Maestrxs y Profesores Ademys (CABA)

Lista Roja de CABA

Lista Roja de SUTEBA

Colectivo de Trabajadorxs de la Educación Haroldo Conti

Colectivo de Trabajadores por la Ventana, Entre Ríos

Coral Agrupación Docente

Corriente independiente en Educación Otilia Lescano

