​Hernán Pérez Araujo pide que el proyecto de potasio en Mendoza sea analizado por el COIRCO

Compartir esta noticia:

El legislador pampeano advirtió por una probable contaminación del río Colorado, que afectaría gravemente a La Pampa. También criticó a Milei por sus dichos sobre los ríos y dijo que son un disparate. “Si se privatizan, La Pampa se quedaría sin ningún curso de agua”.

El diputado nacional del justicialismo, Hernán Pérez Araujo, dialogó con Plan B y se refirió a los avances de Mendoza para la explotación de la mina Potasio Río Colorado y sus anuncios del 4 de septiembre de dar luz verde al proyecto. “El problema concreto es que es una explotación de una mina de potasio, con toda la cuestión del residuo que puede dejar y la afectación del río Colorado por la cercanía”.

“No sabemos qué puede suceder y entendemos que una actividad minera de estas características, prácticamente a la vera del río Colorado, puede traer implicancias ambientales que abarquen más de una jurisdicción, en este caso, la provincia de Mendoza. Lo único que pedimos es que se lleven adelante los estudios de impacto ambiental correspondientes, con su posterior evaluación y, a esta altura de los tiempos, la participación ciudadana de todos los habitantes de la cuenca, ni más ni menos que eso. No es que nos oponemos abiertamente, ni sesgadamente a la instalación de ningún emprendimiento en Mendoza. Lo que queremos es que se hagan los estudios correspondientes”, agregó el legislador nacional.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Nosotros entendemos que al haber consecuencias que abarcan más de una jurisdicción, se debe aplicar la Ley General de Ambiente y se deben realizar los estudios correspondientes, con la participación ciudadana y, en lo que a mí me interesa, de pampeanos y pampeanas”, precisó el diputado del PJ.

Consultado sobre quién tendría que hacer los estudios de impacto ambiental, Pérez Araujo dijo que “lo ideal sería que esto sea analizado en el marco del COIRCO, que es el organismo de cuenca, donde las cinco provincias involucradas del río Colorado, están participando hace más de 40 años”.

Pérez Araujo dijo no saber cuáles son las características actuales del proyecto. “Esto lo planteamos en el 2020, cuando hubo una avanzada del gobierno de Mendoza, con la empresa Vale, brasileña en aquel momento y que quedó en la nada, pero ayer hubo un anuncio de parte del gobernador de Mendoza, anunciando que se avanza en la licitación, pero no sabemos ni quién es la empresa o cuál es el proyecto. Como siempre, se hacen grandes anuncios, pero poca información”.

En referencia a los dichos de Milei, de privatizar los ríos, Pérez Araujo recordó que “en principio va contra la Constitución Nacional, contra todos los tratados internacionales y contra la legislación argentina. Es absolutamente descabellado decirlo y hablar de la libre contaminación, no solo de los ríos, sino del ambiente general”.

“Es una cuestión que no tiene ningún sustento técnico o científico. Apuesto a que sea una humorada y no mucho más que eso”, agregó Pérez Araujo. “La privatización de los ríos, en el caso de La Pampa, sería más arriba y La Pampa se quedaría sin ningún curso de agua”.

“La contaminación libre lo mismo. Son disparates que, si no fueran en boca de un personaje que es candidato a presidente de la Nación y salió primero en las primarias, no debería merecer ningún tipo de atención de nuestra parte. Pero puestas en boca de quien las ha dicho, es absolutamente peligroso y nos tenemos que preocupar muchísimo”, dijo Pérez Araujo.

Consultado sobre si la clase política no ha tenido propuestas más serias y no discutir las de Milei, Pérez Araujo dijo que “tiene que ver con una muy hábil instalación de agenda de parte de los medios. Este personaje hace cinco o seis años que está dando vueltas por todos los medios de comunicación de Buenos Aires, diciendo este tipo de barbaridades”.

“Primero se lo tomaba en joda, ahora algunos de aquellos que propugnaron ese discurso, están bastante preocupados por esta instalación. Sin ir más lejos, estamos volviendo a discutir las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en el país, temas que estaban absolutamente saldados y que vienen de parte de este personaje y su compañera de fórmula. Seguramente, los dirigentes políticos no sé si no hemos estado a la altura, pero nos hemos distraído en algunas cuestiones y hemos permitido que estos temas pasen a formar parte de la agenda y no los que verdaderamente le importan a la ciudadanía”, dijo el legislador nacional del PJ.

Con respecto a la construcción de la represa El Baqueano, en Mendoza, Pérez Araujo mostró su preocupación. “Siempre que Mendoza avanza en lo que tiene que ver con los recursos hídricos compartidos, nos preocupa. No es que nos oponemos terminantemente a ese avance. Queremos que las cosas se hagan como corresponde, con todos los papeles en orden, cosa que desde las autoridades mendocinas, generalmente omiten”, finalizó Pérez Araujo.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios