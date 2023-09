“Es importante que el trabajador sepa cuáles pueden ser las consecuencias si un delirante como Milei llega al gobierno”

Compartir esta noticia:

La frase forma parte de la opinión de un dirigente barrial del peronismo de Santa Rosa.

Bajo el título “responsabilidad y razón para decidir. No contribuir a la autodestrucción”, el dirigente de Convergencia Peronista de Villa Alonso, Oscar Christensen, pone el acento en lo que perderá la clase trabajadora si el dirigente de ultraderecha cumple su promesa de vender todo lo que pueda vender, educación y salud, incluidas.

La nota enviada por Oscar Christensen a Plan B, dice:

Las cosas simples siempre son más comprensibles si se comunican llanamente.

Con la llegada de esta nueva expresión demagógica que pretende ser el camino al paraíso; la mayoría de la dirigencia política, social y sindical se enreda con explicaciones técnicas o filosóficas que la gente común de la calle no comprende ni le interesa.

Esta expresión electoral que representa Javier Milei que no es un partido político ni una referencia social, sino simplemente un slogan sin contenido ni coherencia que ha logrado gran trascendencia en los medios de comunicación y en algunos sectores sociales, simplemente porque utiliza ese método engañoso que navega entre la bronca social y el desconocimiento; de esa manera ha captado voluntades y seguidores que justifican su postura en la aparición de “algo nuevo”, como si eso fuera mejor que lo viejo o lo existente.

Hay un viejo dicho que circulaba en algunos sectores y que expresaba un pensamiento ambiguo y falso; decía “que hablen mal o bien, lo importante es que hablen” y este slogan fue bien aprovechado por Milei que cada vez que decía barbaridades como “vender órganos humanos” o “el derecho a morirse de hambre” o “la libre portación de armas” o “la venta de niños” o “la libre contaminación de los ríos por las empresas” entre otros exabruptos, era tapa de todos los medios y la dirigencia política le respondía sin darse cuenta que se ponía a la altura de un desquiciado.

Esa misma dirigencia que se enfrasca en una discusión superlativa en términos políticos no tiene en cuenta las necesidades e intereses de la gente y tampoco le llega con su mensaje. La gente, el pueblo debe saber cuál será su destino si cae en manos de un delirante y sus secuaces, que solo aspiran a cercenar derechos, privatizar la salud, la educación y las jubilaciones, desconocer el federalismo, quitar fondos que corresponden a las provincias, eliminar la obra pública o extranjerizar las riquezas nacionales.

Los ciudadanos deben tomar conciencia y saber que con la privatización de la salud y las obras sociales deberán pagar la totalidad de las prestaciones de su bolsillo con el consiguiente perjuicio para sus ingresos, o licitar entre varios prestadores cada vez que tenga problemas de salud. Si esta agrupación llega al gobierno los hospitales públicos no existirán porque el Estado no pagará sueldos de médicos, enfermeras y auxiliares, no pagará medicamentos ni apósitos. Quienes tienen PAMI y reciben medicamentos gratuitos, atención médica y acompañantes terapéuticos dejaran de percibirlos como así también asistencia social por turismo y prestamos o subsidios.

Un trabajador o trabajadora de clase media debería analizar su situación al momento de enviar a sus hijos a estudiar cuando la escuela secundaria, terciaria o universitaria sea privatizada ya sea con váucher o con préstamos a rendir luego de recibirse. Ningún hijo de un trabajador argentino tendría futuro digno si el candidato libertario llega al gobierno y aplica las propuestas de campaña; solo tendrían oportunidad de ser profesionales, técnicos o científicos los hijos de las clases poderosas o aquellos que están en lugares de privilegio.

El prestigio de la educación argentina es reconocido en toda la región; aquí estudian y se reciben profesionales de varios países sudamericanos que dejan, además, recursos económicos en hospedaje, alimentación, vestimenta, bibliografía, transporte, etc. La Universidad de Buenos Aires está en el puesto 9 del ranking sobre un total de 418 universidades de América Latina que la posiciona dentro de la excelencia en la educación.

Aún hoy, hay quienes recuerdan las peripecias de sus padres en épocas en que se privatizaron las jubilaciones y aparecieron las AFJP.

Estas eran empresas que recaudaban los aportes de los jubilados y los ponían a trabajar en el circuito financiero pero que los dividendos se los quedaban las empresas o los bancos. Llegado el momento de la jubilación, los beneficiarios percibían monedas comparado con las ganancias de las empresas o bancos quienes enviaban esos recursos a las casas centrales en el extranjero y no se reinvertían en la Argentina, pero lo más importante es que se perdió el derecho a la intangibilidad de los ingresos por jubilación a partir de la ley de “modernización del Estado”, que no era otra cosa que la privatización de los recursos públicos. También es bueno recordar que luego de la quiebra de las AFJP y el rescate realizado por el Estado, la entonces ministra de trabajo de De La Rúa; Patricia Bullrich redujo las jubilaciones en un 13 por ciento.

Es importante que el trabajador, el empleado, el obrero sepa cuales pueden ser las consecuencias que deberá pagar si un delirante como Milei llega al gobierno; es probable que le quiten el aguinaldo, las vacaciones, las paritarias y todo derecho adquirido luego de costosas luchas gremiales. También deberían pensar aquellos que reciben asistencia del Estado a través de planes, subsidios y ayuda social como sería su futuro si dejaran de percibirlos, ya que Milei, pero también Bullrich han prometido achicar lo que ellos denominan gastos pero que, en realidad son derechos de todos los argentinos.

Es tiempo de meditar, de analizar y recordar aquellos días de saqueos, muertos en la plaza, represión, cierre de fábricas, clubes del trueque y corralitos bancarios para no repetir una historia que vivimos y un futuro que no queremos para nuestros hijos y nietos.

Santa Rosa, 5/9/2023

Oscar Christensen

Periodista

