El oficialismo aprobó por mayoría la ampliación del Presupuesto

El FreJuPa aprobó hoy en soledad la ampliación de las partidas de recursos y erogaciones del periodo 2023.









El proyecto que también había tenido dictamen de mayoría oficialista en la Comisión de Hacienda fue aprobado este jueves también por mayoría, con el rechazo de la UCR, Propuesta Federal y Comunidad Organizada.

Se trata del proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, por el cual se amplían las partidas de recursos y erogaciones, aprobadas por la Ley 3511.

Tras la aprobación, el incremento de las partidas de Erogaciones establecido es de $ 68.449.643.524,00, «lo que implica un incremento del 17% del Presupuesto año 2023» dijo el miembro informante Roberto Robledo, y agregó que «dicha suma solventa con mayores Recursos por un monto de $60.637.938.335.-; y con Financiamiento por un monto de $7.811.705.189».

“La ampliación se efectúa debido a que la aceleración de la dinámica de los precios de la economía, dio lugar a mayores recursos provenientes tanto del incremento de los tributos provinciales, como así también de la coparticipación federal de impuesto”, argumentó el diputado del FreJuPa.

Por su parte, el diputado de la UCR, Mauricio Agón, expresó las diferencias con el proyecto oficialista: “Esto no es más que la ratificación de lo que planteamos sobre la subestimación del presupuesto. Estamos en esto por la inflación descontrolada. Además, este bloque no comparte la posición de delegar facultades cuando en realidad los montos podrían estar previstos en esta reestructura presupuestaria”, expresó.

El diputado de Popuesta Federal, Martín Ardohain, dijo que “no acompañamos entre otras cuestiones por la delegación de facultades, porque creemos fundamental que todo pase por la Cámara”.

Espartaco Marín defendió la posición del Frejupa. “No estoy de acuerdo con la delegación de facultades, pero el ministro va a enviar el informe donde se va a detallar cuáles van a ser los recursos y los gastos. El objetivo de este proyecto es cumplir con las negociaciones en paritarios de los trabajadores”, indicó.

Marcos Cuelle (UCR) aclaró que su espacio político está “de acuerdo con que los empleados públicos cobren, pero la inflación también afecta a los empleados del sector privado. No es que no queramos acompañar a los empleados públicos, sino que no queremos que se deleguen las facultades. Queremos que se nos respeten”, dijo.

Otros proyectos aprobados

Más adelante se aprobó por mayoría el proyecto de Ley del gobierno provincial por el que se aprueba el Convenio Bilateral de Financiamiento, celebrado entre la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) y la provincia de La Pampa.

Martín Balsa fundamentó la iniciativa: “Nación reconoce el déficit de los sistemas previsionales de aquellas provincias que no transfirieron sus cajas al Estado Nacional, siendo trece las Provincias que no traspasaron sus cajas, y once que si lo hicieron. Por lo cual mediante esta metodología de compensación que ejecuta la ANSES, se busca otorgar un tratamiento financiero equitativo entre todas las Provincias de la República Argentina”.

El actual Convenio –desarrolló el legislador- determinó un déficit provisorio para el Ejercicio 2020 de $3.257.215.861,35. Un dato a resaltar es que se ha recuperado sustancialmente el nivel de cobertura, el cual alcanza para dicho ejercicio el 76% del déficit informado a ANSES”.

Por su parte, Sandra Fonseca explicó que no acompaña porque “es contribuir a quebrantar los fondos del pueblo que la está pasando mal con la inflación”.

Por otra parte, se aprobó por unanimidad el proyecto por el que solicitan se cree una Comisión Especial para reformar y actualizar la Ley 2581, denominada Código de Aguas.

Se declaró de Interés Legislativo las Primeras Jornadas de Erradicación del Sistema Prostituyente a realizarse el 22, 23 y 24 de septiembre en la sede central de la UNLPam de Santa Rosa.

También se felicitó a los deportistas pampeanos que integraron la Selección Argentina y compitieron en el “IV Campeonato Panamericano JKA” de karate shotokán, realizado en Bogotá, Colombia; y se le expresó beneplácito por el 4º puesto obtenido por los piquenses Federico Ibañez y Nuria Lazo, en el Mundial de Tango 2023 realizado en Buenos Aires.

Se declaró de Interés Legislativo el 7º Congreso de la Red Argentina de Salinidad en conjunto con el 2º Simposio Latinoamericano, a realizarse en el mes de septiembre en la UNLPam. Además se solicitó a los legisladores nacionales la aprobación del Proyecto 1666- D-2022, que declara de Interés Cultural y Socio-recreativa, la práctica del “Newcom” a nivel nacional.

Por último, se aprobó la iniciativa por la que declara de Interés Legislativo el Centro Cultural Cooperativo “El Viejo Crenna” de Intendente Alvear.

