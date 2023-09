Turismo: ministros del peronismo y de Juntos se unieron para criticar a Milei por su ataque al sector

Compartir esta noticia:

Junto a representantes de toda la industria emitieron un comunicado llamando a defender la actividad y garantizar su promoción a través de políticas públicas.

La industria del turismo de todo el país se alineó para cuestionar la idea de Javier Milei de cerrar el Ministerio y abandonar las políticas para el sector.

Ministros y representantes de todas las provincias -incluidos los de la oposición- junto a los empresarios del sector remarcaron la centralidad de la actividad turística en la dinamización de las economías regionales y en la generación de puestos de trabajo.

«Hoy vemos una actividad recuperándose y creciendo, con 55 mil puestos de trabajo generados en el último año, 2800 empresas creadas este año y 3500 millones de dólares distribuidos por los 4,5 millones de turistas extranjeros en lo que va de 2023. Esos grandes números muestran un movimiento fundamental para todas las economías regionales del país y, sobre todo, empleo genuino y directo para más de 675 mil trabajadores de la Argentina», destacaron.

La declaración aparece luego del viralizado video en el que Javier Milei, candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), borraba de una pizarra uno a uno los ministerios que no iban a estar dentro de su gestión, en el caso de llegar al sillón de Rivadavia. Se encontraban de los recortes el Ministerio de Turismo y Deportes, así como también el Ministerio de Transporte.

En la misma sintonía es que Eugenia Rolón, integrante del equipo de comunicación y redes de La Libertad Avanza, declaró en una entrevista con el sitio Mensajero que «desde el Estado no se deben fomentar, en un país donde la mitad de los chicos no tienen para comer, ciertas actividades. Aunque dan empleo a muchas personas, ellas son exitosas por sí mismas, no por estar trabajando en el Estado».

Firman:

Ministros, Secretarios y Presidentes de Entes Provinciales de las 23 Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cámara Argentina de Turismo (continúa) — Consejo Federal (@CFTurismo) September 5, 2023

Tal vez en un intento de aminorar la severidad de sus afirmaciones, Rolón afirmó que «no tenemos ninguna duda de que los jóvenes que hoy se involucraron en empresas de turismo van a conseguir trabajo en el sector privado, porque en verdad, un país que es próspero, cuando su inseguridad disminuye. Las propuestas que Javier Milei tiene en esta materia van a incentivar al turismo. Actualmente, uno de los mayores problemas que se sufre en Argentina es la inseguridad».

Pero aún así, desde el sector turismo salieron a responderle remarcando la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado. En el mismo sentido, le marcaron la cancha al próximo futuro gobierno: «Hacemos un llamado a las fuerzas políticas, a los candidatos a presidente y a sus equipos de campaña, a que cuenten con el turismo para hacer crecer al país, a que profundicen el trabajo público-privado como modelo de trabajo y a que apuesten por un sector que ha demostrado que, cuando fue apuntalado con políticas públicas adecuadas, invirtió, generó empleo y crecimiento en cada rincón de nuestro territorio.»

Dato no menor es que el comunicado fue firmado integrantes de todos los sectores políticos pertenecientes al Consejo Federal de Turismo; radicales, peronistas, miembros de las fuerzas provinciales y también del PRO de la Ciudad de Buenos Aires dieron su aval al pronunciamiento, otorgándole la legitimidad propia de la diversidad de colores políticos.

También suscribieron al comunicado la Cámara Argentina de Turismo; la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos, Eventos y Burós de Convenciones; la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina; la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina; y la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo. (La Políta Online).

