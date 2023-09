Conflicto en Género de Santa Rosa: pedirán una audiencia con Ziliotto

Compartir esta noticia:

Trabajadores y trabajadoras de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad de la municipalidad de Santa Rosa cumplieron hoy la protesta por 72 horas, que vienen desarrollando por el traslado de todo el personal al CDI y la apertura de paritarias sectoriales.

Mariana Andueza, trabajadora del sector, dijo a Plan B que a partir de la semana que viene, a partir del 13 de septiembre, continuarán con paros progresivos. “No hay ninguna comunicación, ni nadie que medie. Vamos a ir a paros progresivos, con visibilizaciones hasta que (el intendente) nos dé una respuesta”.

“Pero ahora, estas respuestas no se las vamos a pedir al señor intendente, sino que vamos a pedir una audiencia para hablar directamente con el gobernador, Sergio Ziliotto, porque vemos que no vamos a obtener respuestas frente a esto”, dijo Andueza.

“Ya lo hemos dicho. Todo esto es una falta de respeto y es violencia. No sabemos qué pensar: si quiere disolver la Dirección de Políticas de Género. Es notorio que no piensa en las víctimas ni en las disidencias. Y lo que nos queda, es pedirle al señor Gobernador, que tome cartas en el asunto. Sabemos que la municipalidad es autónoma, pero también es de público conocimiento y lo vemos en los no hechos, que el señor intendente, Luciano di Nápoli, no puede con este conflicto. Llevamos un año y medio y no hay respuestas. No hay nadie”, agregó la trabajadora de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad.

“Tampoco tuvimos respuesta de la presidenta del Concejo Deliberante, Paula Grotto, que se había comprometido a llamarnos para una nueva reunión. No se comunicó con ninguna de las trabajadoras ni representantes gremiales”.

“Por la parte de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, tampoco nos contactó, luego de haber pedido una reunión, mediante una nota, hace 20 días. Y tampoco nos ha respondido Laurana Malacalza desde Nación y tampoco nos ha convocado Liliana Robledo. No pasa nada. Estamos reclamando respuestas, pidiendo un mediador”, dijo.

“No queremos que saquen del cargo a Gabriela Bonavitta, directora de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad, que está con licencia. No queremos la cabeza de nadie. Queremos respuestas que nos prometieron”, agregó Andueza.

“Si a él (por el intendente Luciano di Nápoli) cuando organizaron el tema de la ubicación del Centro Territorial y acordó que la municipalidad iba a estar, pero hoy por hoy, Provincia, le ganó de mano. Él nos debe una respuesta, no podemos estar donde estamos atendiendo, con una institución que tiene las prestaciones mínimas”, agregó.

“Tampoco, desde hace dos meses tenemos lineamientos del área. Estamos pidiendo que, de manera organizada e informativa, a través de una nota, un memorándum, una disposición, la señora Clarisa Alzuri, nos baje cuáles son las funciones y tareas. En todo este conflicto, todo el equipo interdisciplinario, lleva tres o cuatro cambios de funciones y tareas. Hoy no hay nadie”, agregó.

“Hoy, a cargo, hay una compañera que entró hace dos meses, que está precarizada. Es un cargo que se generó a través de un memorando interno y ella es la coordinadora en jefa. No voy a decir su nombre, son ellos quienes tienen que decir quiénes son los funcionarios que ellos ponen a cargo de las Direcciones”, dijo Andueza.

“Nosotros el martes estábamos solicitando una reunión para acordar lineamientos de acción dentro de la Dirección y 24 horas antes, nos llegó un memorando que no respondía a nuestro pedido. Tampoco nos ha convocado la Secretaría de Trabajo, porque la municipalidad no ha convocado para resolver el conflicto”, añadió.

Consultada sobre por qué el intendente no las convoca, Andueza dijo que habría que preguntarle. “Es muy básico y simple, hablar de entrega de créditos de Desarrollo Económico y que me parece perfecto o que vaya y haga trabajos con adultos mayores. ¿Pero de género? No quiere decir una palabra”.

“Él se embanderó con el tema de las políticas públicas para Género y no sabemos de cuántos estamos hablando de presupuesto para esta Dirección. Vamos a estar de nuevo acá el 13 de septiembre, viendo si el señor gobernador nos puede escuchar y dar una audiencia”, cerró Andueza.

