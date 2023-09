“Si gana Milei se rompe JxC, el peronismo y todo lo que conocemos”

Compartir esta noticia:

El diputado Emilio Monzó advirtió que “cualquiera que sea el resultado” del 22 de octubre pondrá fin al “esquema político de los últimos 20 años”.









“Cualquiera sea el resultado electoral, y si gana Milei con más razón, se terminó el esquema político de los últimos 20 años”, opinó Emilio Monzó diputado nacional por Juntos Por el Cambio (JxC), sobre las Elecciones 2023.

“Si gana Milei, esto está estallado. Este sistema del 2001, 2003, está terminado”, insistió y además fue más a fondo: “Se rompen Juntos por el Cambio, el peronismo y todo lo que conocemos”.

Monzó destacó que en Union por la Patria (UxP) y Juntos por el Cambio (JxC), «no hay coherencia ideológica» y que «se armaron por un condicionante de la sociedad». «Era el kirchnerismo o antikirchnerismo», opinó y agregó que «ahora no va más eso, porque en el fondo hay mucha incoherencia que es imposible sostener después de esta elección”.

Según Monzó, en el peronismo «están haciendo cada uno la suya, porque salvan sus destinos y tienen superávit». «Es un tema de libertad, ‘la libertad avanza’ en el peronismo también», ironizó el diputado.

«Se terminó la lealtad al gobierno nacional, hace mucho que este proceso está en camino. Los gobernadores descalzan todas las elecciones de la elección nacional», analizó sobre la decisión de la mayoría de los mandatarios provinciales de hacer sus comicios en una fecha diferente a la presidencial.

Monzó destacó que “han surgido dirigentes políticos que no aparecen en los medios nacionales y han triunfado, hay un cambio más federal con respecto a los resultados electorales”.

El funcionario sostuvo que en caso de que Juntos por el Cambio o Unión por la Patria (UxP) vayan a ballotage contra Javier Milei, “si gana uno u otro, implosiona el otro”, por lo que el sistema de alianzas necesariamente irá hacia una reconfiguración.

El expresidente de la Cámara de Diputados predijo que se conformará un espacio de “centro” en el país más allá de quién asuma el 10 de diciembre y del cual se siente parte.

Además, no descartó apoyar a Sergio Massa como presidente contra el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA). «Voy a ser solidario», dijo «con cualquiera» que vaya hacia el «centro» que pregona el diputado.

Sin embargo, aclaró que «si Massa está con el kirchnerismo», no lo apoyará. A su vez, reconoció al ministro de Economia como “más de centro que Milei”, en entrevista con la FM Radio con Vos.

Además, le reclamó a Mauricio Macri ser «más contundente en el apoyo hacia Patricia Bullrich». «Teniendo en cuenta que es la figura más importante de JxC merece una aclaración inmediata de su posición producto de esta confusión”, agregó.

“Detrás de Milei se esconde un dictador”

Emilio Monzó se refirió al éxito político de javier Milei y opinó que no es solo “una respuesta a la economía de Argentina”, sino “una respuesta emocional, un estado de incertidumbre, de rabia”, comenzó.

“Son los populismos que avanzan a nivel mundial: el Brexit, Trump, Castillo. Los que tienen más preponderancia son los que tienen más simpleza en el mensaje, y esos son los que extreman posiciones”, puntualizó.

«En la incertidumbre el loco avanza, porque tiene la certeza de la locura. Ante tamaña incertidumbre, quien habla con mayor firmeza es quien más atractivo tiene, y si apela a emociones negativas hoy, en un mundo intoxicado, logra la atención”, remarcó.

Y completó: “El camino hacia la polarización es natural para lograr un impacto electoral, pero te aleja de resolver problemas complejos. Y es un problema de la democracia de Occidente, no es solo en Argentina. Milei es un espejo, no es algo más profundo, no es que va a transformar la realidad”, sentenció.

“Milei es una persona intolerante con cualquier persona con pensamiento distinto al de él, y todo lo que no opina como él, lo destruye. Las expresiones de él son ‘destrucción’, ‘cierro el Banco Central’ o cosas mucho más graves. Claramente, me da la sensación que detrás de Javier Milei se esconde un dictador”, concluyó sobre el candidato libertario.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios