Campanella y la ironía hacia Milei : “Espero que nos dejen vender los riñones y al pibe del medio”

El ganador de los Oscar y referente cultural de Juntos por el Cambio, Juan José Campanella, se cruzó con una candidata “terraplanista” de Javier Milei, que lo amenazó con cerrar el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) para que no puede hacer más películas.

El cruce entre Juan José Campanella y Lilia Lemoine, candidata a diputada nacional de Javier Milei, se originó por un tuit en el que el director de cine escribió: “En todas sus promesas se echó para atrás. Espero que por lo menos nos dejen vender los riñones y al pibe del medio, que no está al nivel de sus hermanos. Mientras tanto, sus seguidores demuestran ser tan violentos como él. Son peores que los k”.

Eso generó la respuesta de la terraplanista declarada (ver video), que niega que el plantea que habitamos sea esférico, Lilia Lemoine, lo amenazara con el cierre del INCAA: “Juanjo, vamos a cerrar el INCAA. Y ya te habrás enterado que no hay 1 solo fondo apoyando a Javier sino 3, verdad? Tus tuits van envejeciendo muy mal!”, contestó la candidata.

Ante eso, Campanella le respondió: “¡Hola, Lilia! ¡Sí, me enteré! ¡También al Conicet! A mí personalmente no me afecta, pero lo siento por el cine y la ciencia. Lo que hubiera sido mejor es eficientizarlos, pero entiendo las limitaciones de un desquiciado y una terraplanista. ¿Y qué piensan hacer con las mafias sindicales, el narcotráfico, la educación, la trata de personas, el hambre y la angustia? ¿Nos darán un voucher para irnos a otro país? ¡Gracias por la interacción! Ah, voy a repostear el tuit, me parece más actual que nunca”.

