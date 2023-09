​Denuncian precarización laboral en Radio Municipal

Compartir esta noticia:

El Sindicato de Prensa Zona Sur de La Pampa denunció el estado de precarización laboral de cinco trabajadores y trabajadoras de FM Radio Municipal. Algunos hace tres años que son monotributistas y no tienen ningún contrato con el municipio.

El secretario general del Sindicato de Prensa Zona Sur de La Pampa, Milton Fernández, dialogó con Plan B y brindó precisiones sobre el reclamo de trabajadores y trabajadoras de FM Radio Municipal de la comuna local.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Venimos a denunciar la precarización laboral hacia cinco trabajadores de prensa de Radio Municipal. Hoy hicimos la denuncia en la Secretaría de Trabajo a Pedehontaá, declarando el estado de precarización que están compañeros y compañeras, algunos desde hace más de tres años, que están trabajando bajo monotributo y sin relación efectiva con el municipio”.

“No solo que ninguno está en blanco, sino que ninguno tiene contrato. Es lo que amerita que el Sindicato se haga presente hoy acá, después de largas charlas en la que hemos tenido con los compañeros. Aclaramos que cuando ellos acuden al sindicato de prensa, es porque en el medio ha pasado absolutamente de todo”, agregó Fernández.

“Son compañeros que tienen funciones y cumplen horarios. Hay compañeros que vienen a la mañana, otros que vienen a la tarde. Incluso gente que cuando está ‘A Pampa Traviesa’, trabajan en la maratón y hacen todo el trabajo que tiene que hacer un periodista. Son tres periodistas profesionales, dos compañeras que están en la Carrera de Comunicación: una que está por terminar y una Profesora de Historia. Estamos ante un laburo serio y uno pretende que, del otro lado, se tome de igual manera”, agregó.

​“Nosotros somos un sindicato que, si bien no estamos en la órbita administrativa de la municipalidad, sabemos del estatuto del periodista profesional y por eso nos convocan a nosotros cada vez que pasa algo”, dijo Fernández.

Fernández señaló que mantuvieron reuniones con Carmina Besga, la responsable del sector luego de que se fuera Javier Urban. “Nosotros hicimos un planteo. No pretendemos el pase a planta, pero estamos en condiciones de hacerlo, ya que hay compañeras que hacen tres años que están. Propusimos un contrato a término, con posibilidad de poder ser incorporado y con un salario de Federación”.

“Hay que recordar que el salario del periodista es el salario profesional más bajo de la Argentina y era sencilla. Se hablaban de sumas que oscilaban entre los $60.000 y los $90.000 y los compañeros cobraron durante años $30.000. Hoy les hicieron una mejora en lo salarial, pero hasta el mes pasado cobraban $35.000”, denunció Fernández.

“La oferta que tuvimos con Carmina Besga era una presentación de monotributo por $60.000 hasta diciembre y en diciembre, se quedan afuera”.

Cabe recordar que según la Ley 643, luego de un año de contrato equiparado, las y los trabajadores tienen el derecho a ingresar a planta permanente. “ATE ha hecho un laburo muy bueno y que tiene que ver con los contratados. Nosotros no tenemos la experiencia suficiente con los contratos en la municipalidad y por eso fuimos a hablar con ellos (por ATE), ya que no tenemos la experiencia suficiente con la municipalidad”.

“Esto tiene que ver con una cuestión moral: si utilizan la función de trabajador, la fuerza de trabajador, ¿por qué sacárselos de encima cuando sea? Y esto con la gravedad de no tener un contrato y si les pasa algo en la calle, se les cae una mampostería o quedan electrocutados, están a la buena de Dios. La municipalidad como patrón, termina siendo el enemigo, más que el patrón”.

“A comienzos de año, a iniciativa de los compañeros, luego de varias disputas con Javier Urban, para que les hagan un contrato y les mejoren la cuestión salarial, se hizo una iniciativa de contratos que nunca entraron a la órbita administrativa de la municipalidad. Esos contratos llegaron, no sé sabe qué sucedió con esos contratos, que quedaron a la deriva y hoy están los cinco compañeros sin ningún tipo de contrato”, agregó Fernández.

Fernández aclaró que la Radio Municipal cuenta con periodistas de planta. “Pero en el caso de ellos, hoy, están haciendo una actividad, con programas a la mañana y a la tarde. Están al aire: Gabriela, Felipe, Agustín, Erica y Camila, es una relación de hace tres años que no se puede desconocer e hicieron un simulacro de firma de contrato, un manoseo a compañeros y compañeras, por eso, hoy ellos reclaman un contrato”.

“Les hicieron firmar un contrato, se lo pusieron delante, les hicieron el bosquejo, pero nunca entró en el circuito administrativo. Fue a la Dirección de Prensa, pero nadie se enteró que se les iba a iniciar un contrato y se los hicieron caer a los dos meses. Ya les dijeron que esos contratos no iban a avanzar”, dijo.

“La gravedad del caso es la ausencia de contrato que dice tu tarea, tu horario , tu especificación técnica. Estamos ante una avanzada de quitas de derechos terrible y lugares como la municipalidad y el gobierno, tendrían que ser los que más vean estas cosas. Un monotributo pensado como un servicio es una relación de dependencia encubierta y a la buena de Dios te dicen que no venís más porque no me gustó a esa persona que entrevistaste, cosa que ha pasado. Incluso hubo amenazas porque fueron al Sindicato de Prensa. Los compañeros cuando llegaron al sindicato pasaron por un montón de cosas. Algunas se las llevarán guardadas y otros fueron los que decidieron ponerse al frente y decir: si nos van a echar, acá se va a saber absolutamente todo”, denunció el secretario general del Sindicato de Prensa.

NOTICIA EN DESARROLLO

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios