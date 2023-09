Con un “paro activo”, el gobierno explica qué pasaría si se aplica la “motosierra” y se paraliza la obra pública

Compartir esta noticia:

Lo convocó el Gabriel Katopodis, que lanzó advertencias contra los proyectos de la oposición. Funcionarios y empleados del ministerio estarán en la obras, según adelantó.

¿Un paro convocado por el Gobierno? De entrada está claro que se trata de otra cosa. En realidad es una acción de campaña con la que busca “defender la obra pública” para enfrentar a un proyecto opositor, que, de acuerdo al planteo, «busca que no se construyan más escuelas, hospitales, universidades ni se realicen obras de saneamiento».

La advertencia es del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, que encabeza la convocatoria de la "medida", llamada «paro activo», que se hará a las 10 y durará media hora.









El propio Katopodis explicó el alcance en una entrevista en C5N: «Todos los trabajadores del ministerio, ingenieros, arquitectos, directores, que muchas veces están trabajando en las oficinas y escritorios, van a estar trabajando en un puente, en una ruta, en una universidad, en una planta potabilizadora de agua, hablando con los trabajadores».

El ministro dijo que el Gobierno “defenderá un plan de obra pública que en estos cuatro años se desarrolló de manera ininterrumpida».

«No queremos que los hijos de los trabajadores voten sin entender qué es lo que se está poniendo en riesgo, porque no hay dudas de que hay una oposición que dice que va a frenar el plan de obras públicas en Argentina y hay que explicarle a los argentinos qué significa que en Argentina se frene el plan de infraestructura que estamos llevando adelante», sostuvo.

La iniciativa se da como una respuesta a las propuestas de campaña de Javier Milei principalmente, el candidato con el que el Gobierno piensa que disputará una eventual segunda vuelta. Mientras el libertario propone una retirada del Estado de las obras públicas, el ministro pretende mostrar en el territorio cuáles serían las consecuencias de eso.

En términos electorales, la iniciativa estará comandada por uno de los funcionarios y dirigentes políticos de Unión por la Patria más activos a la hora de salir a hacer campaña. Katopodis no tuvo problema en develar que la estrategia es llegar a todos aquellos lugares a los que el candidato Massa no puede llegar, para pelear por obtener el voto de las familias que viven alrededor de los 500 mil empleos del sector.

En la previa a las PASO, Katopodis se había mostrado muy activo. Además de batallar mediáticamente, en las redes sociales se habían viralizado una serie de videos en los que se lo veía haciendo campaña en calles del conurbano bonaerense con un estilo muy llamativo que buscaba empatizar con las personas a las que abordaba y el contexto en el que lo hacía. Siempre tenía bajo el brazo una boleta del oficialismo.

Arrancamos el paro activo en la obra de renovación de la Av. Gaona, en #Morón, y esto está pasando ahora en provincias de todo el país para conversar con los trabajadores y trabajadoras de lo que está en riesgo si se para la Obra Pública. Nosotros estamos ejecutando un Plan de…

Contra el plan “motosierra” de Milei

La propuesta del Gobierno y del oficialismo de mantener los niveles de obras públicas se enfrenta directamente con el plan «motosierra» de Milei, que propuso reiteradamente virar hacia un sistema «a la chilena», donde el Estado se retira y son los privados los que toman la iniciativa.

Hace algunas semanas, un seguidor le preguntó a Milei qué pasará en caso de que haya una localidad pequeña que no tenga conexión con una ciudad grande que la provea de bienes y servicios en caso de que el privado no se interese en construir una ruta. El candidato respondió: «Si no es rentable para el sector privado, es porque no es rentable socialmente, porque si lo tenés que financiar robándole a otros entonces tiene una base moral que está mal. Si es tan importante, los propios que están en ese lugar y los que quieren venderles a los que están en ese lugar se van a ocupar de hacerlo».

