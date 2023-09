Corte de servicios al PAMI en cuatro clínicas: “no vamos a aceptar esta conducta extorsiva”

Compartir esta noticia:



La titular del PAMI en La Pampa, Cecilia Giacco, informó esta mañana que de efectivizarse el corte de servicios en la Clinica Regional y Argentina de General Pico y en el Sanatorio Santa Rosa y Clínica Modelo de la capital provincial, no le derivarán más pacientes hasta que normalicen el servicio.

Este miércoles, dos clínicas de General Pico y dos de Santa Rosa, tienen previsto anunciar el corte de atención en cirugías, internaciones y guardias. Si lo efectivizan, no podrán atender a ningún paciente del PAMI hasta que restablezcan todas las prestaciones.

​La titular del PAMI, Cecilia Giacco, criticó la extorsión de cuatro clínicas sobre el organismo y señaló que “no vamos a soportar de ninguna manera la extorsión de estas cuatro clínicas que permanentemente y de manera mediática, cuando todavía no tenemos oficialmente ninguna nota de corte, por ahí la recibamos hoy o mañana, pero estamos padeciendo extorsiones en forma mediática desde hace un tiempo”.

Además, adelantó que de cortarse las internaciones, el PAMI cortará la atención ambulatoria y señaló que hay otros centros de salud, además de la red provincial, para atención de afiliados y afiliadas.

“Nuestra responsabilidad como conducción de PAMI y gestión es informar a toda la población afiliada que las prestaciones de PAMI no se cortaron. Les voy a pedir encarecidamente a los medios que, cuando informen, lo hagan como corresponden. No es que se corta la prestación de PAMI, se corta alguna prestación o las cortan algunas clínicas y ni siquiera están cortando todas las prestaciones”, dijo Giacco.

“Se trata, según dijeron mediáticamente, de prestaciones moduladas que serían internaciones clínicas y quirúrgicas. La pretensión de estas cuatro clínicas es continuar atendiendo en forma ambulatoria, es decir especialidades y prestaciones médicas. Tampoco vamos a permitir que sigan atendiendo en forma ambulatoria, generando prestaciones que después no van a dar”, dijo Giacco.

La titular del PAMI señaló que no hubo cese de pagos ni otras dificultades. “Podemos reconocer que pueden no aceptar los valores que proponemos, pero son los valores que PAMI nacional determina en todo el país y son los que se pagan en esta provincia también”.

“Quiero resaltar que La Pampa tiene, además, valores diferenciales al resto de las provincias, ya que se cobra valor patagónico y hay un adicional por las prestaciones que no se cobran en otras provincias, algo que también se mejoró con esta gestión”, resaltó Giacco.

“Para nosotros, (las clínicas) impulsan una medida extorsiva por los medios. Primero, están reclamando el pago de un bono que PAMI otorgó a todos los prestadores con los que tenemos contrato, en junio, de un 20%, algo que fue de manera extraordinaria. Están reclamando para todos los prestadores bajo contrato, pero estas cuatro clínicas no tienen contratos actualizados, porque hace dos que estamos permanentemente convocándolos a firmar el contrato y no quieren, no se adhieren a los contratos de PAMI. Ellos aducen que son contratos extorsivos, que los obligan a prestar, pero nadie obliga a prestar a nadie, están sin contratos y dando las prestaciones. Eso significa que a ellos les sirve atender por PAMI, agregó Giacco.

La titular del PAMI señaló que “siempre nos hemos reunido con ellos en una mesa de trabajo. Entendemos que no es un momento fácil económico, pero no es algo privativo de ellas. Sí tienen la libertad de cortar y de no atender a los afiliados de PAMI. Reitero, que, todavía, no tenemos comunicación oficial y nos enteramos por los medios”.

“Ahora nos hemos adelantado a las amenazas y si el corte de atención sucede, tenemos la cobertura y la prestación para todas las personas afiliadas, aseguradas. Existen otras clínicas, no son las únicas de la provincia, sí son los más grandes e históricos, pero no son las únicas. Esta gestión logró un convenio con Faerac, que no teníamos antes, también tenemos el Instituto Polymedic en Santa Rosa y la clínica Santa Teresita, en Realicó, más toda la red de salud pública, con quien ya hemos conversado para atender toda la demanda, en caso de que hay un corte”, dijo Giacco.

Consultada sobre qué sucederá, en el caso de que se corten las internaciones, Giacco adelantó que el PAMI cortará las consultas ambulatorias. “Una prestación ambulatoria o con un especialista, puede o no generar una prestación de internación. ¿Cómo permitir que un mismo servicio te esté garantizando una atención y otra no? Creo que no les conviene perder las prestaciones ambulatorias”.

“Ahora, le pedimos al afiliado del PAMI que consulte con nosotros, que no programe cirugías, porque ellos no las van a cumplir, si van a cortar. Además, que no paguen, porque no vamos a hacer reintegros, ya que tenemos la prestación asegurada en otros prestadores”, dijo Giacco. “En el caso de General Pico, las dos clínicas, Argentina y Regional, cortarían las prestaciones y los jubilados deberían ir a salud pública, a Realicó o Santa Rosa”, afirmó la titular del PAMI, que recordó que, en primera instancia, las y los jubilados recurren a su médico de cabecera, que pueden elegir libremente. “Luego se genera, o no, una segunda consulta, con un médico o médica especialista. Esos médicos especialistas, generan la internación clínica o quirúrgica. En estos casos, lo que dicen que ellos no van a aceptar la internación generada por un médico de cabecera”, explicó Giacco.

“Entonces, un afiliado, no puede ir por urgencias a esas clínicas porque no lo van a recibir, ni tampoco por una cirugía programada. De todas maneras, hay médicos que atienden en varias clínicas y algunos son prestadores nuestros”, dijo.

Consultada sobre “si hay algo más”, que no sea el reclamo económico, Giacco dijo que no sabía. “Puede ser que se considere que hay algún tipo de especial ensañamiento con esta gestión. Hemos tenido conflicto desde que entramos en esta gestión, pero que se asumimos en esta gestión, se produjeron tres cambios centrales que han mejorado las prestaciones”.

“En primer lugar, se incorporó el módulo de anestesia que se pagaba por fuera, en un reclamo histórico, con un reconocimiento a la especialidad de la anestesia, algo que sucede en todo el país. Eso se logró y se paga y actualiza con valores del nomenclador provincial”, detalló Giacco.

“En segundo lugar, mejoramos el coeficiente patagónico en muchos ítems y que no entraba en la zona patagónica y en tercer lugar, se instrumentó, luego de la pandemia y la rápida incorporación de tecnología en PAMI, un sistema de incentivo de calidad profesional, que aumentó hasta un 40% del pago de los módulos, atados a criterios de calidad en las prestaciones médicas, política que implementó esta gestión en todo el país. Es un eje central que hace hincapié en auditorías y en la opinión de los afiliados, en relación a la prestación médica. Hacemos encuestas permanentes de satisfacción”, cerró Giacco.

