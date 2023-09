Rentas: el Gobierno aseguró que liquida según el coeficiente reclamado por los empleados

Compartir esta noticia:

Desde el Gobierno provincial se dieron a conocer los alcances de los acuerdos paritarios firmados con la Asociación de Trabajadores del Estado, que involucran a trabajadores y trabajadoras de la Dirección General de Rentas

El subsecretario de Hacienda, Diego Ezequiel Aguirre, aseguró que desde el Ejecutivo Provincial “se manifestó la intención de llegar a un acuerdo y refrendar el acta firmada en el mes de marzo pasado, tal como se suscribió oportunamente y donde las partes nos comprometimos a refrendarlo en el ámbito paritario”.

Al respecto, cabe destacar que en esa acta firmada, “los dos compromisos asumidos por parte del Poder Ejecutivo Provincial se implementaron inmediatamente y continúan cumpliéndose actualmente. Estos puntos son por un lado el Proyecto de Ley oportunamente sancionado en la Cámara de Diputados y por otro, liquidar de acuerdo al coeficiente reclamado por los empleados de la Dirección General de Rentas”, señaló Aguirre.

El subsecretario apuntó a que el sector gremial “se negó a tratar el tema argumentando que como condición para refrendar el acta oportunamente suscripta, debían incluirse otros puntos que no constan el acta original, y dicha negativa se encuentra plasmada en el documento firmado por ambas partes al término de la reunión paritaria . Además, insistieron en incluir temas en el ámbito paritario que no están comprendidos por la Ley que regula las mismas, tales como no realizar descuentos por ausentismo en el horario del estímulo, no realizar la extensión horaria, regular el ingreso de personal en la DGR, y lógicamente estos temas no fueron incluidos por la autoridad de aplicación para tratarlas”.

Aguirre reiteró que el Poder Ejecutivo Provincial «se encuentra cumpliendo 100 % el compromiso asumido en el mes de marzo, liquidando en tiempo y forma todos los meses el adicional estímulo con el coeficiente acordado con los trabajadores de Rentas”.

Finalmente, reconoció que desde el Poder Ejecutivo Provincial “valoramos y reivindicamos las negociaciones paritarias, por eso es que cuidamos que dicho ámbito se encuentre dentro de lo que establece la Ley y de lo que dicta la autoridad de aplicación que es la Secretaría de Trabajo y Promoción del Empleo”.

