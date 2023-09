Trabajadores de Rentas: piden la oficialización del adicional por recaudación

Compartir esta noticia:

Este jueves 14 de septiembre, en el hall de Casa de Gobierno, trabajadores y trabajadoras de la Dirección General de Rentas realizaron una conferencia de prensa, donde reclamaron la oficialización del adicional por recaudación.

Diego Platner, María Alejandra Fernández y María Aurelia Efner, dialogaron con Plan B y explicaron la situación. “Ayer nos llamaron a una paritaria, que consideramos una embocada, ya que nos habían llamado a una paritaria anterior, el 22 de julio, con una resolución de la Secretaría de Trabajo, con 8 puntos y entre ellos, los tratados el 22 de marzo, donde el gobierno se comprometía a tratar en paritarias el famoso 4,5 por mil, que iba a ser refrendado en paritarias”.

“El 22 de julio la Secretaría de Trabajo emite una resolución donde nos dan esos puntos para tratarlos en paritarias, el gobierno desconoce la resolución y la da por cerrada. Luego, en 24 horas, nos encontramos con otro llamado a paritarias, con temas totalmente distintos a los planteados en la otra oportunidad”, dijo Diego Platner.

“No tuvimos ni tiempo de hacer un rechazo de esa resolución y nos encontramos decepcionados. Notamos que nos llevaron a un ámbito con temas que no era los acordados el 22 de marzo. Nosotros cumplimos el acuerdo y suspendimos las medidas de fuerza para tratar esos temas en paritarias, pero el gobierno no está dispuesto a tratar lo comprometido en marzo”, agregó.

En referencia al cobro del 4,5 por mil, Platner dijo que “en el sueldo, se está cobrando, pero al no haber una normativa de que quede firme ese 4,5 por mil, que es lo que se comprometió el gobierno, no tenemos la certeza de seguir cobrándolo y dependemos todos los meses de una voluntad que no sabemos hasta cuándo será”.

Consultado sobre los pasos a seguir, Platner dijo que se definirán en asamblea y aclaró que la atención al público es con normalidad. “Los trámites están normales y el trabajo no se ha frenado. En ese lapso, recibimos todo tipo de amenazas que dejamos expuestas en el acta de paritaria de ayer. Tenemos la buena voluntad de llegar a un buen acuerdo, pero no vemos en la otra parte, que cambiaron los temas en el transcurso de un mes”.

“No sabemos por qué paso eso. Pero cuando se hizo la promesa en marzo, el Secretario de Trabajo dejó asentado que esos puntos se iban a tratar en paritarias, pero Hacienda lo desconoció y luego, en menos de 24 horas hubo una resolución que cambió el temario de la paritaria”, advirtió Platner.

“Habíamos pedido una reunión con Ziliotto que, hasta la fecha no se dio y estamos analizando los pasos a seguir. Hoy no te puedo decir si vuelve o no el conflicto. Lo definen los compañeros y, en algún momento, se analizarán las medidas a tomar”, agregó.

“Nosotros siempre quisimos que ese 4,5 por mil quede escrito en paritaria y ellos se comprometieron y por eso levantamos el conflicto, pero hoy no están dispuestos a tratarlo en paritaria. Prometieron que se iba a tratar y ahora no se hará, estamos en un futuro incierto. Hoy Hacienda está en la negativa de hacerlo por paritarias”, dijo Platner.

Por su parte, María Alejandra Fernández recordó que el 4,5 por mil se venía cobrando desde hace 30 años, hasta el conflicto del 2022. “Todos los años se emite una resolución y el año pasado nos encontramos con que pasaba del 4,5 al 3,9. No tenemos la certeza. Ellos tienen la voluntad política, pero una decisión política, puede ser cambiada en cualquier momento. Siempre está la posibilidad (de que se lo dejen de pagar), por eso queremos que quede fijo en paritaria. Nosotros accedimos a firmar el acta acuerdo porque iba a ser tratado en paritaria, pero para sorpresa nuestra, hubo una nueva resolución, donde no estaban incluido el tratamiento de ese punto”.

En referencia a la reducción del 4,5 al 3,9 por mil, Fernández dijo que hicieron un reclamo en la justicia. “El 2022 fuimos a la justicia y en este 2023, el porcentaje lo estamos percibiendo, pero no tenemos certezas y queremos que quede escrito, para que no nos vuelva a suceder lo del año pasado”.

María Aurelia Efner agregó que “el compromiso a seguir cobrando el adicional no está escrito. El premio estímulo es en función de la recaudación, que es anual. Percibimos por mes anticipos. Lo estamos recibiendo, pero no está escrito, queremos que sea por paritaria, porque si no, podría llegar algún funcionario, como el ministro y tomar una decisión similar a la del 2022”.

