Jury a la jueza y asesora de menores: “Dispusieron de Lucio como si fuera una mesa o una silla”

El abogado representante de la familia paterna del niño asesinado el 26 de noviembre de 2021 por su madre, Magdalena Espósito Valenti, y la pareja, Agibaíl Páez, pidió que en el jury a la jueza Ana Pérez Ballester y a la asesora de Menores, Elisa Catán, se tenga en cuenta que lo trataron “como si fuera una mesa o una silla”.









Tras las declaraciones periodísticas de Pablo Rodríguez Salto, defensor de la jueza Ana Clara Pérez Ballester, acusada de mal desempeño en el mismo Jury junto a la asesora de niños, niñas y Adolescentes, Elisa Catán, el representante legal de la familia paterna de Lucio Dupuy, resaltó que “no se trataba de un acuerdo por un bien, se trató de los derechos de un niño y le dieron la tenencia a una madre que lo había abandonado dos años para irse de mochilera”, dijo José Mario Aguerrido.

“Notamos una serie de errores en la entrega de custodia de Lucio a la madre. Creemos que la resolución fue adultocéntrica donde se tuvieron en cuenta los intereses de los adultos y no los intereses del niño”, agregó.

“La cuestión de los derechos disponibles: dispusieron de Lucio como si fuera una silla o una mesa. No se trataba de derechos disponibles. El interés superior del niño, la vinculación de vida que era con General Pico, no fue considerado. No le consideraron los derechos a Lucio ni se lo escuchó”, le dijo al periodista Daniel Lucchelli.

“Hablan de un acuerdo, que para homologarlo tendría que haber habido una actividad de control. Cuando apareció el acuerdo, lo que hicieron es homologarlo. No averiguaron nada. Si no exigimos algo más a los juzgados de familia y menor, no le podemos exigir nada a nadie. Lo que se le reclama es el incumplimiento de una obligación de medios. Tendrían que haber verificado el acuerdo”, insistió Aguerrido.

“El cuidado personal se discierne entre los progenitores, el padre y la madre. Yo no sé si se le preguntó a Chirsitan Dupuy. Y segundo, no tener en cuenta la conducta precedente de la madre, donde se había ido de mochilera. Qué parte no le contaron a la justicia. No se fue a trabajar, ¡se fue de mochilera!”, resaltó.

“Una de las pautas para entregar el cuidado personal es analizar la conducta precedente del progenitor. ¿No había elementos para investigar la conducta de la madre? Insisto, lo había abandonado los dos años anteriores”, finalizó.

Por el crimen de Lucio fueron condenadas a prisión perpetua su madre, Magdalena Espósito Valenti, y la pareja, Abigaíl Páez.

