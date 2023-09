No será para tanto Juan: “Yo no me voy a ninguna parte, me quedo con ustedes, en cada obra”

Compartir esta noticia:

La Adela celebró este sábado su 114º Aniversario y el intendente saliente, Juan Barrionuevo, que desembarcará como diputado del oficialismo desde el 2024, tuvo un discurso sentido, en el que además dejó la puerta abierta a una futura intendencia. “Las despedidas son dolorosas pero este no es un adiós, es un hasta luego”, manifestó.









En su último acto aniversario como intendente de La Adela, Juan Barrionuevo defendió su gestión, agradeció a las vecinas y vecinos de la localidad por el acompañamiento, en un discurso con fuerte impronta de arraigo y también dejó algunas perlitas.

El intendente manifestó su «orgullo» de estar concretando al final del mandato 16 años al frente del municipio ubicado sobre la ribera del río Colorado, donde claramente dejará sus sello: «yo no me voy a ninguna parte, me quedo con ustedes, me quedo en cada obra», dijo Barrionuevo.

Barrionuevo fue electo diputado en las elecciones provinciales de mayo y será uno de los diputados que el ultravernismo colocará en la Legislatura provincial. «En muy poco tiempo dejaré mi función para seguir trabajando por La Adela y La Pampa desde la Cámara de Diputados, no tengan dudas que fueron días de mucho aprendizaje y de dejar todo lo que estuvo a mi alcance para mejorarles la calidad de vida”, manifestó en su discurso.

En las elecciones provinciales de mayo la candidata Ana Pintos no pudo retener la intendencia que el PJ ostentaba desde hace años, y a fin de año asumirá el intendente electo de Juntos por el Cambio, Juan Carlos Pino.

El jefe comunal agradeció “a cada vecino y vecina de La Adela porque en tantos años sigo sintiendo, como cuando arrancamos allá por 2007, todo su apoyo, en cada mate, en cada charla, en cada mirada”.

Haciendo un balance “en tiempos de discursos mágicos o soluciones milagrosas” recordó muchas las obras en energía, agua y saneamiento, conectividad, productividad, turismo y cultura que potenciaron el crecimiento de la localidad. Destacó también la llegada de la UNLPam y la obra del Nuevo Hospital «que permitirá por primera vez que nuestros hijos y nietos, nazcan en La Adela».

Barrionuevo encabezó el acto junto al ministro y candidato a diputado nacional de UxP, Ariel Rauschenberger, por lo que también dedicó parte del discurso manifestar su apoyo a esa candidatura y la del presidenciable Sergio Massa. «En tantos años pasamos por distintos gobiernos, sobre todo a nivel nacional, y para los municipios y para La Pampa no es lo mismo un gobierno que tenga los mismos objetivos y que mire al interior profundo de la Argentina para ayudarlo a desarrollar que un Gobierno que solo apueste a la timba financiera y a los grandes centros porque es donde se concentran los votos, o peor aún, en otro de los casos con un candidato que se hace famoso hablando y criticando por los canales de televisión aprovechando oportunidades y mandado por los mismos intereses que vienen perjudicando al país; que apunta a una educación con vouchers, a perder nuestra moneda y a privatizar gran parte de organismo que son orgullo nacional, ya supimos de privatizaciones y que sus consecuencias son pérdida del poder adquisitivo y desempleo».

«Yo les pido que no nos gane el enojo, estamos viviendo una ola complicada a nivel nacional y mundial, pero fueron siempre los gobiernos justicialistas los que pensaron en la gente y brindaron derechos, no perdamos la memoria”, remarcó el intendente de La Adela.

Cuando finalizaba su discurso dejó abierta la posibilidad de regresar a la intendencia en un futuro “las despedidas son dolorosas pero este no es un adiós, es un hasta luego», dijo y agregó: «yo no me voy a ninguna parte, yo me quedo con ustedes, yo me quedo en cada obra. Me quedo en cada abrazo de mi gente y siempre tenemos que recordar, nosotros somos La Adela, la localidad que hicieron nuestros padres que trabajaron mucho y hablaron poco; somos una localidad que estuvo rodeada de fuego y acá estamos de pie, esta es nuestra tierra, la tierra del “Bachi” Carotti, de Marta Fraile, la tierra del Gringo Tomassone. Somos la Adela, a localidad de los puentes, la localidad de la fiesta de La Barda, la fiesta más grande de la provincia», finalizó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios