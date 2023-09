No te lo podes perder: comenzó la Fan Expo en el Polideportivo Butaló

Compartir esta noticia:

Esta mañana dio inicio la gran fiesta de la cultura pop en el Polideportivo Butaló, donde se podrá disfrutar de manera gratuita durante todo el día y el domingo, una muy amplia propuesta de actividades vinculadas a los intereses de niños, adolescentes, jóvenes y la familia en general.









La Fan Expo surgió en Santa Rosa como un encuentro de comunidades de Animé, Kpop, Freestyle y Gamming, entre otras expresiones culturales de las nuevas generaciones, convocado por el área de Juventud de la Provincia, a la que se le sumaron diversas propuestas de tecnología, ciencia, educación, entretenimiento, deporte, y ampliado para toda la familia.

Tal es así que la primera edición tuvo una concurrencia masiva, alrededor de 8.000 personas.

Este sábado se desarrolla la tercera edición del segundo año de la Fan Expo y con la incorporación de otras actividades esperan superar esa marca.

La importancia de la propuesta radica también en que fue pensada desde los propios adolescentes y jóvenes. “El éxito de la Fan Expo radica en que son los propios jóvenes los que hacen la propuesta. Nosotros aportamos la coordinación pero son ellos los que dirigen los torneos, concursos, entre pares. Manejan sus propios códigos”, destacó el director general de Juventud de la Provincia, Rodrigo Draeger.

“Todo el mundo hubiera querido tener una Fan Expo en su infancia”, sintetizó Draeger, quien además resaltó que la participación gubernamental es desde las temáticas que plantean las juventudes y sobre todo a través de lo lúdico. “Nadie viene solo con un folleto y eso supone cambiar la lógica e idear propuestas de juego que interpelan. Todos tienen una propuesta elaborada, no aburrida, y que tiene llegada”, remarcó.

«Lo que intentamos es acercarnos con propuestas que no sean anacrónicas respecto del mundo de las juventudes, sino globalizadas en entorno, y que de hecho generan un montón de recursos y proyectan nuevas profesiones», dijo y agregó que «mañana se van a presentar videojuegos de creación pampeana y se va a dar una charla sobre inteligencia artificial».

Cronograma de la Fan Expo

Sábado 16 de septiembre

10 a 11 h.: apertura de puertas para personas con TEA, con discapacidad y adultos mayores

11 h.: apertura de puertas y bienvenida a cargo de autoridades

11 a 14 h: inscripciones a torneos: Free Fire, Clash Royale, FIFA, Mortal Kombat, Ajedrez, Truco y Uno

11:20 a 15 h.: torneo de CSGO.

12 a 13 h.: concurso de Just Dance.

13 a 13:30 h.: presentación de Stands: Comunidad “Dado por Hecho” y Club Social El Círculo

13 a 15h.: exhibición y práctica de esgrima

13:30 a 14.30 h.: desafio pampeanidad, edición Familias.

14:30 a 15:30 h.: exhibiciones de Judo (Dojo Jigoro Kano) y de Esgrima (Pioneros de La Pampa)

14 a 18 h.: torneos de Free Fire, Clash Royale, Ajedrez, Truco y Uno. Pantalla exterior y área de juegos.

14 a 14:30 h.: FIFA Edición Clubes

14:30 a 18 h.: torneo de FIFA y Mortal Kombat.

15:30 a 16 h.: show musical de Vicky Fernandez

15 a 15:30 h:: Random Dance (Kpop). Pantalla exterior

15 a 16 h.: taller “Desarrollá tu creatividad”. Diseñá tu propio personaje.

15 a 17 h.: final de Campeones: Ganadores Santa Rosa vs Jacinto Arauz. BO3.

16 a 17 h.: concurso de Dance Cover (Kpop) – Solos.

16:30 a 18 h.: concurso y taller de dibujo manga y anime.

16 a 18 h.: simuladores Racing. Los ganadores de carreras individuales tienen como premio una entrada para el Turismo Nacional. Auspicia el Autódromo Provincia de La Pampa. ¡Hay 10 entradas!

17 a 17:30 h.: show musical de Yuye.

17 a 18:30 h.: MINECRAFT. Concurso de construcciones. Sin inscripción previa (orden de llegada). Y FALL GUYS. Partidas con premios individuales. Sin inscripción previa (orden de llegada). -dos islas de PC distintas

17:30 a 18:30 h.: concurso de Dance Cover (Kpop) – Undercover.

18:30 a 19:30 h.: exhibición de Freestyle y de Payadores vs Raperos. Lihue vs Facu Martinez Payador. Alejo Santino vs Musa. Host Desu y Dj Gianni Gonzalo

18 a 21 h.: Astrodivulgadores, observación del cielo y las estrellas mediante telescopios.

18:30 a 19:30 h.: torneo de Fortnite, sin inscripción previa (orden de llegada).

19:30 a 21 h.: concurso de Cosplay.

Domingo 17 de septiembre

9 a 10 h.: apertura de puertas para personas con TEA, con discapacidad y adultos mayores

10 h.: apertura de puertas al público

11 a 12 h.: charla de Inteligencia Artificial y presentación del servidor gratuito de Minecraft que recrea La pampa.

11 a 12 h.: torneo de Fortnite, sin inscripción previa (orden de llegada).

12 a 13 h.: concurso de Just Dance.

13 horas.: presentación de Stands. Speedcubing y gubernamentales

13:30 a 14:30 h.: desafio pampeanidad, Edición Familias.

14 a 15 h.: torneo fortnite, sin inscripción previa (orden de llegada).

14:30 a 15 h.: presentación del Programa Weni y del WeniTec. Dirección General de Economía Social.

15 a 15:30 h.: show musical de Lucas Arrua

15 a 16:30 h.: Fall Guys. Partidas con premios individuales. Sin inscripción previa (orden de llegada).

15:30 a 16 h.: clase gratuita Hip-Hop estilo Urbano. Pantalla exterior

15:30 a 16 h.: presentación del grupo «J’ Dance», a cargo de la prof. Jimena Haim

15:30 a 16 h.: “Trivia Axis” sobre Ambiente y Desarrollo Sostenible. Fundación Axis.

16 a 17 h.: concurso de Dance Cover (Kpop) – Duos.

16:30 a 18 h.: taller e intervención de Origami.

17 a 17:30 h.: show musical de Argel y artista invitado

17 a 20 h.; Astrodivulgadores, observación del cielo y las estrellas mediante telescopios.

17:30 a 18:30 h.: concurso de Dance Cover (Kpop) – Grupales.

18:30 a 19 h.: presentación de música de videojuegos y anime. Duo «2players”.

18 a 19:30 h.: Fall Guys. Partidas con premios individuales. Sin inscripción previa (orden de llegada).

19 a 20 h.: desfile de Cosplay

21:00 h.: fin de la jornada

