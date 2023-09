El jueves 21, estatales de salud se movilizarán a Casa de Gobierno

Compartir esta noticia:

Leandro Chirino, delegado de ATE Salud, dialogó con Plan B y adelantó que el 21 de septiembre se movilizarán, en el marco del Día de la Sanidad, para reclamar por el cumplimiento de diferentes temas en la paritaria sectorial.

Chirino recordó que vienen haciendo diferentes planteos desde el 2021 y que pedirán una audiencia con el gobernador Sergio Ziliotto para tratar estos temas.

“El 21 de septiembre, que es el Día de la Sanidad en Argentina, es un día significativo para trabajadores y trabajadoras de salud. En el 2021 realizamos una gran marcha con más de 1.500 compañeros y compañeras en la calle, reclamando por varios pedidos, como las paritarias sectoriales y hemos llegado a este 2023, sin grandes definiciones, ni un verdadero reconocimiento a quienes han estado en el frente de batalla, durante la pandemia”, dijo a Plan B.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Estos compañeros son aquellos a los que se los aplaudía a las 22 horas cuando estábamos en el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio y fueron considerados trabajadores esenciales. Esos compañeros continúan esperando que la paritaria sectorial de salud les reconozca verdaderos beneficios para su salud, que los contenga como trabajadores, como, por ejemplo, un reconocimiento económico a la actividad crítica, que tiene que ver con el tipo de trabajo que se realiza”, agregó.

“También se reclama la reducción de la jornada laboral, de 8 a 6 horas y la reincorporación al Decreto 810, que habla de una jubilación a los 55 años, ya que trabajadores y trabajadoras de salud, por el tipo de tareas que realizan, tienen un trabajo de riesgo, con envejecimiento precoz y está comprobado que son los trabajadores que morimos llegando a la época de jubilación y no más allá de dos años de habernos jubilado. Por eso, este conjunto de reclamos, sumados a los del año 2020, cuando hubo un 13% de ajuste que todavía no fue devuelto o recategorizaciones que siguen congeladas, o el reclamo de pase a planta permanente o el reconocimiento del artículo 6to, son reclamos no cumplidos y realizamos asambleas en distintos sectores en Santa Rosa, General Acha, General Pico y 25 de Mayo”, agregó Chirino.

“En estas asambleas, se votó concentrar el 21 de septiembre en la plaza San Martín y realizar una marcha a Casa de Gobierno donde haremos un pedido de audiencia urgente al gobernador, para tener de una vez por todas las respuestas que esperamos del gobierno para trabajadores y trabajadoras de salud”, adelantó el delegado de ATE.

Consultado sobre las demoras en el pase a planta permanente, Chirino dijo desconocer el motivo. “Son los trabajadores y trabajadoras que ingresaron al sistema de Salud Pública durante la pandemia y este sindicato llevó adelante una lucha para que no quedaran sin trabajo cuando se levantó la Emergencia Sanitaria”.

“Se hizo un proyecto de ley, 3488, que incorporaba a más de 1.500 compañeros a planta permanente. Iban a pasar en febrero de 2023 y estamos en mediados de septiembre y todavía continúan sin pasar uno solo de ellos, pese a que muchos han entregado toda la documentación, han cumplimentado todos los requisitos necesarios, la burocracia administrativa y todavía hay muchos que están esperando que se cumpla este pase a planta”, dijo.

“Ellos no tienen los mismos derechos de quienes están en planta y no tienen acceso a una licencia, a una carpeta médica, no pueden cuidar de un familiar si está enfermo o internado, no pueden maternar, porque legalmente, siguen siendo artículos 6to y no tienen este tipo de licencias”, explicó Chirino. “Por eso, apelamos a una buena predisposición de parte del gobierno provincial y se efectivice el pase a planta permanente, que puedan disfrutar de un beneficio que se han ganado con su propio trabajo”, agregó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios