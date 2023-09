Festival en La Pampa: Mulenga, una vuelta al tango de los ’40 y en homenaje a Pugliese

Compartir esta noticia:

El cuarteto porteño se presentará el 7 de octubre en Santa Rosa y el domingo 8 en General Pico con un repertorio de tango, vales y milongas.

El cuarteto Mulenga se presentará en Magna Tango 2023 que se hará en el Aula Magna de la UNLPam, en Santa Rosa, el 7 de octubre, y el 8 en Médanos de General Pico. Durante las dos compartirá escenario junto a San Osvaldo Orquesta y se celebrará al Maestro Osvaldo Pugliese.









La formación, que atraviesa diez años desde su primer concierto, revaloriza tangos, valses y milongas de las orquestas más memorables de la llamada “época dorada del 40 ́”.

Ha realizado seis giras a Europa para presentarse en los festivales más importantes del circuito milonguero y recorrido el continente asiático en el marco del festival de músicas del mundo.

Maxi Agüero es el cantante y referente de la formación que se presentará por primera vez en La Pampa bajo el formato de concierto.

“Mulenga tiene una particularidad: es un proyecto de familia. Sebastián, el bandoneonista, es mi hermano y Pablo el guitarrista, es el hermano de la vida. Nos criamos juntos estudiamos juntos y juntos ideamos este proyecto. De esta manera todo es más fácil porque como todas las familias tenemos problemas pero lo arreglamos como familia. A este proyecto se sumaron hace varios años Sebastián en piano y Leandro en violín y mi querido amigo Jesús Edgardo Mela en presentación y glosas quienes ya forman parte de esta gran familia” cuenta el cantor, que a su vez es docente en la Escuela de Música Popular de Avellaneda.

– ¿Cuál es la actualidad de Mulenga a diez años de su formación?

– Estamos en un momento muy bueno muy positivo para el Cuarteto Mulenga ya que tenemos la suerte de contar con mucho trabajo estar viajando por toda nuestra República Argentina y países limítrofes y es un objetivo logrado ya que en el transcurso de nuestros 10 años queríamos estar en todas las regiones de nuestra República Argentina. Estamos organizando nuestra octava gira a Europa qué será en febrero del año 2023. Este año también sacamos un disco que grabamos en Milán Italia que se titula «en vivo en Milán» y lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales.

– Cuando todo inició eran jóvenes. ¿Cómo podés explicar el vínculo de todos por el género y por formar algo que los llevara a intentar conseguir un lugar en el ambiente?

– Yo creo que cuando uno estudia música el tango siempre se presenta y es cuestión de elegirlo. Nosotros empezamos de muy chicos a estudiar en el conservatorio de música o mejor dicho la escuela de música popular de Avellaneda de la cual hoy tengo la fortuna de ser docente y tuvimos grandes maestros que nos fueron nutriendo y nos hicieron enamorar del tango. En mi caso particular como todo pibe empieza por el rock y me enamoré profundamente de la poesía del tango cuando lo escuchaba a Fito o Spinetta o a Los Piojos, empecé a interiorizarme de qué se trataba ese mundo poético y encontré una armonía y un compás de los cuales no me pude ir nunca más. Teníamos un objetivo claro y definido que era el de posicionarnos en los ambientes de milonga. Para eso hicimos…

– En los grandes tangueros que hicieron historia, siempre se dijo que el tango esperaba a todos. ¿Qué pueden decir ustedes que abordan un cancionero amplio en medio de una gran avanzada de música que tal vez no tenga la profundidad del tango?

– Es una pregunta muy compleja con una respuesta muy compleja también, ja. La música que hoy se aborda y que no tiene la profundidad del tango (o de cualquier música popular que tenga una raíz sólida) es música de arte hegemónica o de masas, es decir, impuesta y publicitada por grandes mercados y monopolios que llegan a muchísimas personas. Pienso desde mi humilde lugar que las políticas de estado deberían inyectar y contrarrestar esta vorágine con nuestra cultura. Quizás sea un pensamiento utópico pero es la única forma que veo. Dicho esto, uno trata de hacerlo día a día con las herramientas que tiene, que son el conocimiento y el corazón para que a los pibes les llegue el tango. Por ejemplo tenemos una orquesta de inclusión social en la cual hacemos tango con instrumentación típica. ¿Alcanza? Lamentablemente no, pero intentamos plantar semillas.

– Cuando llegó la pandemia a todos, de una u otra forma, los afectó. ¿Qué pasó con Mulenga?

– ¡No quiero ni acordarme de ese momento, ja! En cuanto a lo económico fue un golpe fuerte ya que Mulenga representa un trabajo para nosotros pero al ser docentes pudimos pasar el mal rato. En cuanto al proyecto hicimos muchísimas cosas dentro de lo que se podía, por ejemplo un programa semanal en el cual todos nuestros amigos milongueros se conectaban y nosotros ofrecíamos diferentes temáticas de las cuales rescatamos momentos muy lindos cuando pensamos en la temática del tango federal en la cual recorrimos virtualmente muchas provincias argentinas y hacíamos reportajes a referentes milongueros de todas las provincias. Y en la parte emocional fue muy duro ya que de estar viajando y tocando muchísimo tuvimos que quedarnos encerrados. Entendimos que era necesario parar porque la situación era muy complicada.

– ¿Qué pueden adelantar de lo que van a presentar en La Pampa, tanto en Santa Rosa como en General Pico?

– Vamos a presentar un repertorio muy variado ya que contamos con una extensa cantidad de tangos. Nosotros evocamos a las grandes orquestas del 40 por lo tanto hay para todos los gustos. Somos muy obsesivos con el tema estilos, así que les recomiendo que vengan a escuchar la evocación a las grandes orquestas de tango.

Las entradas para ambos conciertos se pueden conseguir de manera online a través de la plataforma Planetaentrada.com. De manera física para la fecha en Santa Rosa se podrán adquirir en Fahrenheit Libros (9 de julio 56), y en La Huella Productos Regionales, en General Pico.

