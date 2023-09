Críticas a Milei por pedir la lista de invitados y no asistir a un programa: “está todo el tiempo maltratando”

Diego Sehinkman, conductor de “Solo una vuelta más” en TN, contó que el candidato a presidente decidió no asistir a su programa al revisar quiénes eran los demás participantes.

El conductor de televisión Diego Sehinkman, que conduce Solo una vuelta más en TN, contó anoche una situación que vivió días atrás con el candidato de La Libertad Avanza, luego de que fuera invitado a su programa, y lo comparó con referentes del kirchnerismo.

Sehinkman, en la nota publicada en La Nación, aclaró que quería compartir algo que le había ocurrido con el candidato libertario. “Esto lo voy a decir”, dijo. Y comenzó: “El otro día, Milei estaba invitado al programa y pidió la lista de invitados. Nosotros, que no tenemos nada que ocultar ni nada, le pasamos la lista de invitados. Los impugnó y decidió no venir. Entonces, yo digo… ¿alguien que empieza a revisar listas de invitados?”.

El periodista opinó entonces: “Me parece interesante romper el statu quo con ideas que rompieron tabúes, que sacudieron el tablero y que elongó la conversación pública sobre cuestiones que eran imposibles de mencionar. Eran campos electrificados, no se podía. Hasta ahí yo te acompaño”. Pero luego, hizo una férrea crítica hacia Milei, al compararlo con referentes del kirchnerismo. “No nos olvidemos que el kirchnerismo más allá del contenido fue una forma, autoritaria, prepotente, con pretensiones de superioridad moral. ¿Vamos a canjear una pretensión moral y un espacio que te llevaba a los rebencazos por otro que te impone revisación de lista? Yo, particularmente, no quiero pasar de la arquitecta egipcia a un emperador”.

“No entiendo cómo podemos elegir a alguien que viene a maltratarnos”, dijo, y describió: “Está todo el tiempo maltratando, invalidando”.

