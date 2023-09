La Corte Suprema avisó que la dolarización de Milei “es inconstitucional”

Compartir esta noticia:

El presidente de la Corte Suprema se metió de lleno en la campaña electoral y advirtió que dolarizar la economía sería ilegal. Apuntó al candidato libertario y dijo que «los economistas deberían leer la Constitución».

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, se metió de lleno en la campaña electoral y salió al cruce del plan de dolarización propuesto por el candidato libertario Javier Milei. «Si elimina el peso, es inconstitucional», señaló. Además, defendió sus declaraciones de mayo pasado cuando cuestionó a la administración de Alberto Fernández por la política monetaria, en lo que fue leído por el Gobierno como una intervención del Poder Judicial sobre el Poder Ejecutivo.

A un mes de las elecciones, Rosatti cruzó el plan económico de Milei y señaló que «si la dolarización elimina el peso, es inconstitucional”. En este sentido, afirmó: “¿Cuál es la moneda de un país? La que emite: puede ser peso o patacón o lo que sea”.

Durante una entrevista publicada este martes por el diario español El País, Rosatti fue enfático y señaló que «si abandono una moneda y me voy enteramente a la otra es un camino que, para mí, es inconstitucional».

Rosatti explicó que la suya no es una «interpretación rebuscada ni retorcida». Así, dijo que “es la letra de la Constitución» la que señala que “hay que tener una moneda que se emita en la Argentina”. Por eso, mandó a los candidatos a “leer la Constitución”.

Esto, dijo, se debe a que no se puede regular el valor de la moneda de otro país. “Yo no puedo defender la moneda de Estados Unidos, está claro eso, porque no tengo los resortes, porque no puedo emitir, porque no puedo regular la base monetaria”, dijo.

Por eso, consideró que se pueden avanzar en otras direcciones, como “ligando” el valor de la moneda propia a “una moneda extranjera, o a un conjunto de monedas”. Es decir, avanzar en un plan al mejor estilo de la convertibilidad.

«Con todo el respeto hacia la política y hacia los economistas, es la Constitución la que nos rige a todos, sea economista, político o juez», finalizó en una dura carga contra Javier Milei y su equipo.

La Corte detrás de las cuentas

No es la primera vez que Rosatti y la Corte Suprema se meten en temas económicos. Hace apenas algunos meses fue él mismo quien se metió con la emisión monetaria y aseguró que, también, es “inconstitucional”.

Invitado a disertar en el panel denominado “Institucionalidad y republicanismo” en un hotel de lujo de Puerto Madero, aseguró que “el artículo 75, inciso 19 de la Constitución manda defender el valor de la moneda, lo cual tiene que llamarnos la atención respecto de la expansión incontrolada (sic) de la emisión monetaria”.

“Eso implica no defender el valor de la moneda y traicionar consecuentemente el mandato de la Constitución”, aseguró Rosatti. Sin embargo, los datos del Banco Central lo desmintieron, ya que la cantidad de dinero circulante se redujo en términos reales durante el último año.

Consultado por aquella declaración que fue muy cuestionada por el Gobierno, ahora Rosatti se preguntó: «¿Qué es incontrolada? Lo verán los técnicos en función de las necesidades, de la base económica, de las reservas, de lo que sea». Según el ministro de la Corte, la economía se guía mucho «por la psicología, las expectativas, y a veces puedo no tener todo el dólar, las divisas en el Banco Central, pero si tengo expectativas me alcanza igual». «Y a veces puedo tener todo y no me alcanza porque las expectativas no dan. Claramente, una emisión incontrolada no defiende el mandato constitucional de defender el valor de la moneda», disparó.

