Lo declaró la UNESCO: el Museo Sitio de la Memoria ESMA es Patrimonio de la Humanidad

La organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) oficializó la decisión en su 45° Convención en la ciudad de Riad. El reconocimiento se produce al cumplirse 40 años de la recuperación de la democracia en la Argentina y en medio de propuestas negacionistas de algunos candidatos.

El Comité de la Unesco declaró este martes el Museo Sitio de la Memoria ESMA como Patrimonio de la Humanidad por considerarlo un sitio para la memoria y fue incluido dentro de los monumentos y zonas protegidas por el organismo en el mundo.

BREAKING!

Just inscribed on the @UNESCO #WorldHeritage List: ESMA Museum and Site of Memory – Former Clandestine Center of Detention, Torture and Extermination, #Argentina .

https://t.co/69Xvi4BtYv #45WHC pic.twitter.com/khcBAqLPGG

— UNESCO #Education #Sciences #Culture (@UNESCO) September 19, 2023