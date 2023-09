​Bensusán: “el Estado es el que debe equilibrar la relación entre propietarios e inquilinos”

Compartir esta noticia:

El senador nacional del PJ, Daniel Bensusán, analizó la postergación del debate de la Ley de Alquileres en el Senado y señaló que podría tratarse la próxima semana.

En declaraciones al portal Infopico, Bensusán recordó que se iba a tratar este jueves, pero no hubo acuerdo con JxC. “La oposición avisó que no va a bajar al recinto si no conseguimos quorum propio y dentro de nuestro bloque hay dos senadores que no pueden viajar por problemas de salud. Tenemos el apoyo de mono bloques provinciales y de Unidad Federal, pero no llegamos al quorum”, explicó el senador y adelantó que “la próxima semana se podría llegar y aprobar por mayoría la ley de alquileres”.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Durante algunas semanas nos reunimos con los representantes de las inmobiliarias, con corredores de comercio, propietarios y empresas de la construcción y, por otro lado, con los representantes de los inquilinos de varias provincias del país. Hay pensamientos antagónicos: por un lado, el de los propietarios que quieren que se apruebe la media sanción que vino desde Diputados y por el otro lado los inquilinos, que son entre 8 y 10 millones de personas, que rechazan ese proyecto”, detalló Bensusán y agregó que “partimos de la base de que es una relación muy compleja la del contrato de alquiler porque son dos partes con distintos intereses. Nosotros creemos que es el Estado el que debe equilibrar esa relación”.

El senador nacional también hizo referencia a la regulación de los alquileres temporarios con fines turísticos: “en los lugares turísticos no se consiguen viviendas para uso familiares y no está regulado por las plataformas digitales. Debemos regularlos”.

El senador brindó los detalles más importantes de cada postura:

El oficialismo propone:

1- duración del contrato: mantener los contratos de alquiler por un período de tres años.

2- actualización de alquileres: que los alquileres sean actualizados cada seis meses.

3- eliminación de adelantos de alquileres: busca suprimir el requerimiento de adelantar varios meses de alquiler al momento de iniciar el contrato.

4- índice para actualizar el contrato: proponen que el índice a usar sea el coeficiente “Casa Propia”, que es publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. Este coeficiente toma en cuenta el menor índice entre el promedio de variación salarial del último año y el promedio de la inflación del mismo período.

La oposición propone:

1- duración del contrato: plantean reducir la duración de los contratos de alquiler de tres a dos años.

2- actualización de alquileres: que los alquileres puedan ser actualizados cada cuatro meses como mínimo.

3- libertad en índices de actualización: a diferencia del oficialismo que propone un índice específico, Juntos por el Cambio quiere que las partes (inquilino y arrendador) tengan la libertad de fijar los índices de actualización que consideren pertinentes. (Fuente: Infopico).

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios