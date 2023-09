Macri se enojó en Córdoba cuando le recordaron que pidió el préstamo al FMI

Compartir esta noticia:

Fue en Jesús María. El ex presidente cuestionó a los radicales de Evolución: «El populismo es contagioso». VIDEOS.

El desembarco de Mauricio Macri en Córdoba en el marco de la campaña de Patricia Bullrich tuvo un traspié en Jesús María, ciudad de la que es intendente el primer candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio, Luis Picat.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

El altercado comenzó cuando Macri criticó al actual Gobierno porque «no pagaron un dólar y le pidieron más plata al Fondo». Luis Sánchez, periodista de una FM local, le recordó al ex presidente que el crédito, el más elevado en la historia del FMI, lo había solicitado él durante su mandato.

«Usted está muy mal informado, no lo puedo educar en una conferencia de prensa», le respondió Macri. La tensión aumentó hasta que al finalizar la conferencia el periodista le recriminó a Macri por no responder; lo que puso en alerta a la custodia. «Usted no puede tratar de desinformado», le dijo Sánchez a Macri cuando quedaron cara a cara.

Esas cosas que pasan cuando te sacan el blindaje.

Bien por el colega de ⁦@LaRondaradio⁩ (comunitaria tenía que ser!)

Macri lo trata de mal educado por consultarle por la deuda del FMI pic.twitter.com/JvemT3RZIC — Felicitas Bonavitta (@FelicitasBV) September 20, 2023

Luis Juez tuvo que intervenir para evitar que el periodista fuera detenido, como reclamaban algunos seguidores de Macri. «Tiene todo el derecho del mundo de preguntar lo que quiera», dijo Juez.

Luis Juez tuvo que intervenir para evitar que el periodista fuera detenido, como reclamaban algunos seguidores de Macri.

Macri hizo base en Córdoba para apuntar la candidatura de Bullrich. «Si queremos un cambio profundo, es con Patricia. Tenemos un equipo y un plan. Patricia nos va a sacar adelante», dijo en el Paseo Buen Pastor, en el corazón de Nueva Córdoba.

Allí también lanzó hacia la interna de Juntos por el Cambio: «»Es una irresponsabilidad, va a llevar al país a la hiperinflación», dijo de Sergio Massa y la reforma en Ganancias. Luego, en Carlos Paz, disparó al corazón de Evolución, que habilitó el quórum: «El populismo es muy contagioso», publicó La Política Online.

Mientras Bullrich le apunta con munición gruesa a Milei por su acuerdo con Luis Barrionuevo, Macri se cuidó de criticar al libertario: «Bienvenido todo el entusiasmo del cambio y con mucho respeto por lo que están haciendo los libertarios pero gobernar Argentina es algo muy complicado. Se los dice alguien que estuvo sentado ahí y en esos cuatro años estuvo en el primer tiempo», dijo Macri en Carlos Paz.

Desde el macrismo, se sostiene que la toma de deuda de Macri fue “para pagar deuda del gobierno anterior”, pero cabe recordar que fue Nicolás Dujovne, uno de los propios funcionarios del expresidente que reconoció que Argentina tenía “bajos niveles de endeudamiento” en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, lo que permitió endeudarse a la gestión de Cambiemos. (Redacción Plan B, con información de la Política Online).

Ayer Macri en Córdoba, además de atacar a un periodista, insistió con que la deuda que tomó su gobierno fue para pagar la que ya existía. Bueno, no. Acá lo explica claramente Dujovne. Sí, otra vez. Todas las veces que haga falta.pic.twitter.com/bdJSM7ah0b — PERIODISTA DE PERÓN (@PERIODlSTAPERON) September 20, 2023

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios