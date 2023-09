Dos empresas ofertaron para construir el Centro de Rehabilitación Infantil en Santa Rosa

Compartir esta noticia:

El Gobierno provincial licitó la construcción del Centro de Rehabilitación Infantil en Santa Rosa, que cuenta con un presupuesto oficial superior a los $500 millones. “Será modelo en el centro del país”, dijo el ministro de Salud, Mario Kohan.









Dos empresas cotizaron para concretar el proyecto edilicio, en un plazo de trabajos estimado en 420 días. Una de ellas es BK Construcciones y la otra Grupo RIGEM.

La construcción del Centro de Rehabilitación Infantil se concretará próximo al Centro de Rehabilitación para Adultos en el predio del Hospital Lucio Molas, cuenta con un presupuesto actualizado de $ 535.325.151 y un plazo de ejecución de 420 días.

El acto licitatorio estuvo encabezado por el ministro de Obras y Servicios Públicos Julio Rojo, el ministro de Salud, Mario Kohan, y estuvieron presente el director de Obras Públicas Sergio Melián y los representantes de las empresas oferentes BK Construcciones y Grupo RIGEM.

Kohan explicó que en el Centro “se abordarán todas las especialidades. Siempre tenemos más requerimiento de personal, no solo fisiatría, kinesiología, fonoaudiología, psicólogos, profesor de educación física, profesor de natación, tenemos un espectro de profesionales que están a cargo y frente a la rehabilitación. Con un accidente o un ataque cerebrovascular hasta rehabilitación de politraumas, a rehabilitación de post quirúrgicos y así vamos a seguir ampliando el espectro, seguramente vamos a tener más capacidad para trabajar con el espectro autista».

Rojo consideró que se trata de una obra “muy necesaria para el área de Salud, concretarla pasará a complementar la actividad y el servicio que presta desde la parte médica del Hospital a través del Ministerio de Salud con el Centro de Rehabilitación de Adultos. Se trata de un nuevo edificio que permitirá desarrollar todas las actividades necesarias para los niños en cuanto a la problemática que los puede afectar en sus distintas especialidades”.

Destacó que se está en presencia de “una obra más que el Estado provincial resuelve e incorpora a lo que es la Salud Pública. Esto lo digo porque realmente es muy importante la presencia del Estado en todo el territorio de la Provincia, en todas las localidades donde hay personas está presente a través de hospitales, de centros de Salud, a través de postas, y esto es una presencia más en esta área”, sostuvo.

Kohan, apuntó a la trascendencia de la obra porque, señaló, “hay que entender, entre otras cosas, la presencia de Salud Pública en toda la extensión del territorio provincial, realmente tenemos obras por todos lados. El exponencial crecimiento que tuvo la Salud no solo tiene que ver con el edilicio, que es muy importante porque hay que tener lugares dignos para trabajar y para que un ciudadano pueda ser asistido. En este caso particular, ampliar el Centro de Rehabilitación para poder cubrir la complejidad de asistencia de rehabilitación de diferentes tipos de enfermedades o traumas que sufren los niños. La implicancia es social por sobre todo. Hoy muchos de estos niños tienen que ser trasladados a otras partes del país para su atención”, manifestó.

“A pesar de que rehabilitación creció mucho, tiene gente muy capaz y muy laboriosa y cada vez tenemos menos derivaciones. Con esto ampliamos este espectro de prestaciones y no es que digo que nunca más se va a derivar un niño o un adulto eventualmente, porque siempre depende de la experiencia de los centros en la concentración de casos y en este caso en particular, como decíamos, no tener que trasladar», agregó.

«Por lo tanto, me genera una enorme alegría, una gran responsabilidad, pero es lo que el gobernador, Sergio Ziliotto permanentemente dice cuando habla del significado de un Estado presente, y más cuando hablamos de Salud Pública o cuando hablamos de educación pública en el centro de la escena”, manifestó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios