El referente de la lista Acción Cooperativa, José Minetto, celebró la alta participación de afiliados a la elección en la Cooperativa Popular de Electricidad.

Este sábado los asociados y asociadas votaron para renovar el Cuerpo de Delegados de la Cooperativa Popular de Electricidad (CPE) de Santa Rosa y las localidades interconectadas.

Después de votar, Minetto celebró ”esta movilización de vecinos que están acompañando a una u otra opción”.

“Hemos sido transparentes en las propuestas nuestras, no venimos a destruir nada, sino a trabajar a potenciar lo que está bien hecho y a mejorar algunas cosas que vemos que han quedado amesetadas”, le dijo al periodista Mauro Monteiro.

Sostuvo que “Al oficialismo le causó cierto malestar que pudiéramos formar una lista y esto hay que celebrarlo, porque estamos en el año de las 40 democracia y parece que nosotros fuéramos una banda de vándalos que quiere destruir la CPE, esto no es así, no tenemos padrinos políticos es un movimiento horizontal. Sorprende el grado de agresividad que han tenido con nosotros, cuando nosotros hace un año arrancamos, no somos improvisados, y estamos participando de manera democrática en la cooperativa que es de todos los afiliados”.

“Mas allá del resultado, vamos a cambiar el estatuto, porque la oposición no queda con ninguna representatividad, aunque sea una elección pareja. Queremos abrir el dialogo y que haya mayor participación”, dijo Minetto.

Finalmente, Minetto le dijo a Plan B que “Acción Cooperativa movilizó al asociado a votar en pos de una apertura democrática en la CPE”.

