Amplio triunfo de la Celeste en la Cooperativa Popular de Electricidad

El oficialismo volvió a sortear con éxito el rejunte opositor integrado por Luz y Fuerza, UPCN, sectores del PRO, la UCR, y del Secretario de Trabajo, Marcelo Pedehontáa.

Al igual que hace más de 20 años, la Celeste se impuso ante el armado opositor. A diferencia de aquella vez, donde el marinismo le declaró la guerra al oficialismo, en Acción Cooperativa se mostraron sectores diversos, pero se repitieron varios de los que en 2009 armaron la lista azul, y que en los dos mil, apoyaron la intentona encabezada por Jorge Lezcano y Elsa Labegorra.









Los datos del escrutinio provisorio dan un contundente triunfo en Toay, donde la Celeste obtuvo el 67 % de los votos, y un amplio triunfo en Santa Rosa, la ciudad en la que el oficialismo dobló a la oposición en cantidad de votos.

Además, las localidades donde no tuvo oposición, sumó otros 300 votos: Anguil 50; Uriburu 19; Lonquimay 101; Catriló 57; Mauricio Mayer 17; Ataliva Roca 34.

Con una maquinaria electoral anquilosada y avejentada, la Celeste volvió a contar con el apoyo mayoritario de las y los asociados; y sumó el respaldo del intendente Luciano di Nápoli, la fuerza de Juan Grabois, Patria Grande, junto a otros sectores populares y votantes independientes.

Mesas

Hasta el momento, en Santa Rosa se escrutó la Mesa 1 con 237 votos para la Celeste y 104 a Acción Cooperativa; Mesa 2, 220 C, 151 AC; Mesa 3 189 C, 88 AC; y Mesa 4 241 C, 141 AC.

Con estos datos, el oficialismo obtiene el 70 % de los votos contra el 30 % de la oposición.

En Toay se impuso la lista que encabezaban Alicia Molina y Sergio Suárez; sobre la opositora que encabezaba el funcionario del ministerio de Salud, Claudio Acosta y Edgardo Aguiar, por 302 a 193 votos.

Este sábado los asociados y asociadas votaron para renovar el Cuerpo de Delegados de la Cooperativa Popular de Electricidad (CPE) de Santa Rosa y las localidades interconectadas.

La oficialista lista Celeste presentó listas en todas las localidades. Acción Cooperativa competirá en Santa Rosa y Toay.

