“Es necesario pararle la mano a la Derecha más reaccionaria” 

Se llevó a cabo una asamblea del PTP-Partido del Trabajo y del Pueblo, en la sede de la Corriente Clasista y Combativa.

Al finalizar la asamblea elaboraron un comunicado que textualmente expresa lo siguiente:

Con la participación de más de un centenar de compañeros y compañeras, se realizó una asamblea para analizar la situación política de cara a las elecciones de octubre. entendiendo cuál es el mejor escenario para seguir conquistando derechos e intensificando los esfuerzos para pararle la mano a la Derecha más reaccionaria que hoy representan Milei y Bullrich.

El gobierno tomó medidas por las que los trabajadores y el pueblo veníamos luchando durante mucho tiempo, y que van en el sentido correcto, cuando la inflación sigue golpeando muy fuerte y la crisis es muy profunda. Seguimos a la cabeza de las luchas y al calor del combate popular peleamos el voto a Unión por la Patria en octubre. Es necesario pararle la mano a los grandes monopolios y terratenientes que empujan los aumentos de precios, al FMI y a los candidatos de la derecha que quieren más ajuste.

Entendemos que estas medidas son positivas, pero no alcanzan para resolver la profundidad de las emergencias que vive nuestro pueblo.

Si no se tocan las ganancias de los grandes monopolios, bancos y terratenientes que generan aumentos inflacionarios, y si no se anula el acuerdo con el FMI, no se podrá salir de esta crisis a favor del pueblo y de la patria. El gobierno nacional anunció que enviará un proyecto al Congreso Nacional para establecer un Impuesto Mínimo para Grandes Empresas del 15%, que se incluirá dentro de la “separata” del Presupuesto 2024. Es una medida en el sentido correcto, pero es solo un paliativo y se debe avanzar. Para eso tenemos propuestas, como las que plantean nuestras Diez Medidas, entre ellas el congelamiento de precios de la canasta básica de alimentos y medicamentos, la aplicación de la ley de abastecimiento, estricto control de cambios y del comercio exterior y una reforma monetaria para defender el valor del peso argentino.

Para avanzar en ese camino, planteamos la necesidad de unir las luchas en un paro nacional por la anulación del acuerdo con el FMI, por una suma fija de $75 mil para todas y todos los trabajadores y jubilados, por un nuevo IFE y ayuda especial a Pymes y a pequeños y medianos productores.

Se resolvió profundizar los trabajos para que el voto llegue a Unión por la Patria. La clase obrera a la cabeza de las luchas. Encabezando las luchas y peleando por la unidad, estamos en mejores condiciones para ir con nuestras propuestas a ese inmenso debate político que recorre las fábricas, los barrios y los lugares de estudio, trabajo y vivienda en la ciudad y el campo.

En ese debate planteamos una campaña electoral que llegue con nuestras posiciones a aquellos/as que votaron otras opciones, no fueron a votar, votaron en blanco o nulo.

Seguir con las afiliaciones para hacer mas fuerte al PTP

