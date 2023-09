Hallaron sin vida a Martín Borthiry: cayó a un barranco

Compartir esta noticia:

El delegado comunal de Casa de Piedra perdió la vida en un siniestro de tránsito. Habría fallecido el mismo jueves a las 19 horas, informó el ministro de Seguridad de La Rioja, Miguel Zarate, a Plan B Noticias. El cuerpo se encontró a 18 kilómetros del destino final de ese día.

La Policía de La Rioja informó que el funcionario pampeano se descompensó y cayó al precipicio metros antes del lugar denominado la Zanja de la Viuda. Borthiry partió de Huaco a Villa Unión el jueves a las 17 horas, un tramo que se hace en dos horas. Ese mismo día, a las 23, Ricardo Pilinga Pérez, que hacía la travesía con Borthiry, radicó la denuncia en La Rioja.

La policía lo encontró este sábado a las 15 horas, pero se presume que falleció el mismo jueves a las 19 horas.

«Lamentablemente lo encontramos fallecido en un tramo de la ruta que une Guandacol con Villa Unión. Es una zona de curvas y contracurvas, donde pueden haber pasado dos cosas: que no pudo frenar y cayó al barranco, o que se descompensó y por eso no pudo doblar», afirmó Zarate a Plan B.

«Se encontró el cuerpo con la moto a un costado. Según las pericias que se están haciendo, es posible que haya tenido un tipo descompensación para tener el siniestro o bien pasó de largo. Es una zona donde hay permanente de siniestros, de curvas, contracurvas y badenes», añadió el funcionario riojano a Plan B Noticias.

«Estamos habalando de un siniestro que se habría producido el 21 de septiembre a las 19 horas, ya que de acuerdo a la distancia de Huaco a Villa Unión, es un tramo que se hace en dos horas y ellos partieron a las 17 horas. Sabemos que salieron ambos, el fallecido como el señor Pérez, que lelgó a destino y como el fallecido venía detrás y al no llegar, hace la denuncia el 21 a las 23 en la policía de La Rioj», indicó el ministro de seguridad de esa provincia a este medio.

«El cuepro se encontró antes de llegar a la zona de Vilal Unión, a unos 18 kilómetros del destino final. Ahora se debe determinar con la familia si se hace la autopsia. Si no existen dudas de la causa de la muerte, por lo general no se hace. Si es a causa de un siniestro, no sería necesaria. Ni bien se resuelva eso, se va a determinar si se pone el cuerpo a disposición de la familia. Dejeme envialre las condolencias a la familia y al gobierno pampeano», cerró Zarate.

Martín Borthiry fue intendente de Araliva Roca, diputado provincia, ministro de Desarrollo Territorial y delegado de Casa de Piedra.

Integraba la Línea Plural y era uno de los vernistas de la primera hora.

