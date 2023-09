Condenado pampeano lidera reclamo en cárcel de Senillosa

Compartir esta noticia:

Hernán Murray encabeza el pedido de los detenidos por más horas pagas de trabajo como referente del Sindicato de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria en el penal neuquino.

“Estamos pidiendo que nos permitan sacar el peculio para ayudar a las familias y que nos paguen más horas de trabajo. Hoy trabajamos ocho horas y nos pagan por cinco”, explicó Murray, condenado por dos homicidios y dos violaciones desde el penal de Senillosa.

“Intentamos abrir una obra social para nosotros y familiares, pero el Servicio Penitenciario nos lo negó. Queremos que el peculio, que es lo que ganamos por trabajar, nos permitan darle una parte a las familias”, añadió.

“También pedimos que nos permitan, cuando alguien recupera la libertad, tener convenios con empresas para que tengan trabajo. Además, pedimos que se pueda traer más trabajo al penal, producir más y así tener una reinserción social cuando el condenado sale”, dijo.

Hernán Murray dijo que “el jueves me quisieron matar, porque me negué a trabajar para el Servicio Penitenciario Federal.

“Estoy dando esa lucha para conseguir una buena reinserción social mis compañeros. Tenemos buenos tratos con empresas de construcción, de metalúrgica para que puedan trabajar cuando salgan” pero “el SPF quiere que le manejemos sus negocios turbios acá adentro y yo ya lo denuncié”, indicó.

“Quiero seguir mi lucha, aunque tarde o temprano me van a matar, esto es así, quiero dejar el camino abierto para que los muchachos sigan con esto. El jueves me atacaron con una faca y me defendí con una manta. Durante veinte minutos un peruano me quiso apuñalar y el Servicio esperó mi muerte todo ese tiempo, mirando desde la reja mientras el otro me tiraba puñaladas”, aseveró.

“Yo ya sé que hice cosas muy malas. Todo llega a su momento. Me arrepentí de muchas cosas en mi vida y quiero enmendar los errores, he perdido familia, he perdido hijos y no quiero que les pase a los pibes que venden drogas y trabajan para la policía”, resaltó

“Quiero que los pibes tengan una mano que los guíe para salir de la cárcel, estar con la familia, sus hijos, sus nietos”, finalizó.

Hernán Murray fue condenado a 14 años por homicidio en 1999, cuando mató a un hombre con un bate “por una deuda” de drogas. Mientras estaba en libertad condicional, fue condenado por extorsión a un adulto mayor.

En 2016 fue acusado de la violación de dos menores. Detenido en Catriló se lo acusó de violar a otro preso. En 2018 fue acusado, y luego condenado, por matar junto a Manuel Santillán a Facundo Pérez, que llevaba pocos días detenidos en la Alcaidía por el femicidio de Flavia Fernández. En 2021 la Corte Suprema le confirmó la prisión perpetua.

Hoy, desde la cárcel, pelea desde el sindicato de la CTA, por los derechos de las personas privadas de la libertad

