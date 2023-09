Genoni y el Día del Empleado de Comercio: “hay trabajadores en blanco pero el sueldo no alcanza”

Compartir esta noticia:

Este lunes, las y los trabajadores de comercio no asisten a sus lugares de trabajo. Desde el CEC, analizaron la situación del sector comercial.

​​​El secretario general del Centro Empleado de Comercio, Rodrigo Genoni, dialogó con Plan B, en el marco de la conmemoración por el Día del Empleado de Comercio, que se festeja este lunes en la ciudad. Aclaró que los comercios, si son atendidos por sus dueños, pueden abrir con normalidad.

"Como todos los años, el 26 de septiembre es el Día del Empleado de Comercio y desde hace varios años que se firmó un convenio con la Cámara de Comercio local, donde se traslada al lunes anterior, salvo que el 26 caiga lunes", repasó Genoni.









“Es un día que, si bien se toma por un festejo, es recordar el inicio de la vieja Ley de Contrato de Trabajo, que luego fue actualizada y el porqué se definió ese día como nuestro, en una lucha que llevó adelante la Confederación Argentina de Empleados de Comercio, hace muchos años”, agregó el secretario general del CEC.

“Este año, nos agarra en una situación distinta, donde el salario en términos reales ha venido cayendo en la última década y estamos en una etapa de recomposición, donde vemos que el empleo, sobre todo en Santa Rosa y Toay está creciendo, pero hay muchos trabajadores que regularizan su situación, con un trabajo en blanco, pero en términos reales, el sueldo no alcanza para llegar a fin de mes”, dijo Genoni.

El secretario general del CEC recordó que las y los empleados de comercio no trabajan este lunes. “Si está habilitado que, si algún comerciante quiere abrir, en forma personal lo puede hacer. El día es del Trabajador, si los comerciantes se quieren sumar, para descansar con el trabajador, bienvenidos sean, pero los comerciantes pueden abrir en forma personal y contamos con los inspectores en la calle verificando que nadie obligue a los trabajadores, en un día como hoy”.

Consultado sobre si se han detectado casos de trabajadores y trabajadoras que asisten a sus lugares de trabajo durante la jornadaGenoni dijo que no, por lo menos en las primeras horas de la mañana. “Antes había mucho más conflictos en ese sentido y desde hace cinco años, no viene sucediendo. Es un gran logro del sector, haber instalado que el 26 de septiembre, el 1 de mayo, los horarios de cierre del 24 de diciembre y el 31 y que el 25 de diciembre y el 1 de enero, no se trabaje. Son luchas que se vienen dando desde hace muchos años, pero han llegado a buen puerto”.

Genoni recordó que el salario inicial, es de $251.000. “Creemos que en términos reales hay que seguir aumentándolo. Íbamos bastante bien, hasta que el Fondo Monetario Internacional obligó a esta devaluación, que nos ha golpeado bastante”.

“Nosotros, además de la suma de $60.000 en ese sentido, tenemos las paritarias abiertas para dar un aumento y poner en vigencia la cláusula gatillo, que tienen los convenios colectivos”, cerró Genoni.

