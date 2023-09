Incidentes en el Mateo Calderón: “Lo importante es determinar quién fue y aplicar el derecho de admisión”

Compartir esta noticia:

El presidente del Club Santa Rosa, Bruno Ramírez, señaló que la conducción del club buscará establecer quienes son los responsables de los incidentes de este domingo tras el partido en el que All Boys venció al local por 4 a 0.

Este domingo hubo violencia entre hinchas y represión policial con balas de goma. En el interior del estadio fue agredido el periodista de El Diario, Julio Santarelli.

“Esto no es el club Santa Rosa, no es la hinchada del club, fueron algunas personas identificadas, pero el 95 % de las personas que fueron al partido no tienen nada que ver, se fueron enojados por el resultado, pero no hicieron ningún desmán”, afirmó en declaraciones a Deporte Capital, que se emite de lunes a viernes de 10 a 11 por Radio La Red Santa Rosa, 92.9.









“El fútbol nuestro nos conocemos. Fue una cuestión excepcional y que ocurre cada tanto. Y esta situación se dan cuando nos encontramos, pero hay que sentarse a hablar los dos clubes y trabajar en la prevención. Pero quiero salvar al resto del fútbol de la Provincia”, añadió.

Respecto de los incidentes, dijo que “lo importante es determinar quién fue y aplicar el derecho de admisión”, resaltó.

“Lo primero que vamos a hacer es tratar de resolverlo internamente, tratar de arreglar lo que está pasando en el club Santa Rosa. Si la Liga considere que tiene que hacer un llamado mayor, que lo haga. Y si la policía considera que tiene que convocar a los clubes, que lo haga”, indicó.

