Realizaron capacitación sobre “abordaje en intento de suicidio, autolesiones y postvención”

En el marco de las actividades del día internacional de prevención del suicidio, se realizó este lunes una jornada de capacitación dictada por la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones para instituciones educativas.

“La jornada está pensada para todas las personas que realizan asesorías. La idea es dar herramientas para el manejo de esas situaciones en las instituciones educativas, y saber dónde se encuentran los recursos a los cuales acudir en el sistema de salud”, señaló Lucía Rodríguez, coordinadora del equipo de enlace de postvención de la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones de La Pampa.



“Esta capacitación se hace a pedido del Programa de Salud Integral en la Adolescencia de la Dirección de Maternidad e Infancia, dirigida a las asesorías educativas. Es para que tengan bien en claro cuáles son las medidas a tomar frente a situaciones de riesgo y saber a dónde se puede concurrir, a las guardias, a los centros de salud o a las líneas telefónicas 132 o 136, donde pueden llamar y recibir orientación y asistencia”, añadió la psicóloga Lucía Rodríguez.

“Estas situaciones se le pueden presentar a cualquier persona de la comunidad y la difusión de los recursos con los que se cuenta, está dirigido a todas las personas para que puedan saber qué hacer”, añadió.

Contó que “ya venimos trabajando con Educación, fuimos una de las áreas que participó de la elaboración de la guía para intervenciones en situaciones problemáticas y complejas en las escuelas”.

Respecto de las situaciones críticas, indicó que “el primer lugar de escucha somos todos, por eso es que nuestra idea es trabajar con toda la comunidad, desde un portero, un bibliotecario, un docente. Está bueno que todos tengamos herramientas, que se pueda escuchar al que lo necesita, y la otra parte de la capacitación, es saber a dónde recurrir, a dónde llamar y pedir ayuda”.

Rodríguez señaló que “la idea es que todos tengamos recursos para saber qué hacer. Cuando una persona está mal, saber que como parte de la sociedad podemos preguntar, incluso si tiene alguna idea de muerte, porque eso no va a generar que la persona se quite la vida, todo lo contario, puede ser la oportunidad de sentir que cuenta con otro y de salir de ese momento de cerrazón en el que se puede sentir solo”.

“Ese otro que escucha, recepciona, no deja sola a esa persona y conociendo las herramientas y los recursos, puede pedir ayuda. No es que tiene que tener todas las respuestas, se trata de ayudar a la persona que en ese momento se siente muy mal. La idea es no dejar solo a nadie, ni a quien tiene un padecimiento, ni al que quiere ayudar”, finalizó.

